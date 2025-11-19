متنازع بیان پر سابق کپتان راشد لطیف کیخلاف تحقیقات کا آغاز

راشد لطیف کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینئر  مینجر لیگل  نے این سی سی آئی کو باقائدہ درخواست دی

صالح مغل November 19, 2025
نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی نے سوشل میڈیا  پر پروگرام میں  متنازع بیان دینے  و  کمنٹ کرنے  پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان و کرکٹر راشد لطیف کے خلاف دو مخلتف شکایات پر تحقیقات کا آغاز کردیا۔

ذرائع کے مطابق راشد لطیف کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینئر  مینجر لیگل  نے این سی سی آئی کو باقائدہ درخواست دی  اور  موقف اختیار کیا کہ ’انھوں نے سوشل میڈیا پر یوٹیوب  چینل کے ایک پروگرام کے دوران کرکٹر محمد رضوان  کے حوالے سے بیان دیا کہ اگر انھوں نے کسی ملک  کا جھنڈا اٹھا لیا تو اس کو کپتانی سے ہٹا دو گے کیا‘۔

اسی طرح دوسری درخواست میں الزام ہے کہ انھوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر   مبینہ طور پر پی سی بی و چند منسلک افراد پر جوئے  کی ایپس پرموٹ کرنے کامبینہ الزام عائد کیا کہ  "جوئے کا لوگو لگانے اور چھپانے میں سزا اور جزا‘۔

این سی سی آئی اے حکام کے مطابق راشد لطیف کو دونون انکوائریز میں طلب کیاگیا جو پیش ہوئے اور اپنے ابتدائی بیان ریکارڈ کروائے جس پر نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی کی جانب سے راشد لطیف کو سوال نامہ بھی وصول کرایا  جس  کا جواب وہ آئندہ چند دنوں میں انکوائری افسران کو جمع کرائیں گے۔

ذرایع کے مطابق جوابات کی روشنی میں تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔
