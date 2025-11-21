پیرس کے میوزیم میں شہزادی ڈیانا کے مومی مجسمے کی رونمائی کی گئی جو شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
یہ مجسمہ ’’کالا “ریونج ڈریس‘‘ پہنے ہوئے ہے جو ڈیانا نے 1994 میں لندن کے سیرپنٹائن گیلری ایونٹ میں پہن رکھا تھا۔ اسی رات کنگ چارلس III نے اپنی بے وفائی کا اعتراف کیا تھا۔
مجسمے میں شہزادی ڈیانا نے ہائی ہیلز، موتیوں کی چوکر اور چھوٹا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا ہے اور اسے شاہی اسکینڈلز اور فیشن لمحوں کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔
فرانس کے لوگ آج بھی شہزادی ڈیانا کو محبت سے ’’لیڈی ڈای‘‘ کہتے ہیں۔ شہر میں جہاں وہ حادثے کا شکار ہوئیں وہاں پھول اور ہاتھ سے لکھی یادگاریں رکھی جاتی ہیں۔
شہزادی ڈیانا کے مجسمے کو میوزیم میں موجود ان کے سابق شوہر اور ساس کے مجسموں سے دور رکھا گیا ہے تاکہ ان کی آزادی اور خود مختاری کی نمائندگی ہو۔
فرانسیسی ناول نگار کرسٹین اوربان کے مطابق کالا لباس اس وقت کی علامت ہے جب ڈیانا نے اپنی کہانی خود بیان کرنا شروع کی تھی۔
مجسمے کی رونمائی کے موقع پر حاضرین کا کہنا تھا کہ پیرس نے کبھی ڈیانا کو بھلایا نہیں اور یہ مجسمہ ان کے لیے جذباتی لمحہ ہے۔