پاکستان

فوٹو فائل

عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، وزیراعلیٰ کے پی

فوٹو: فائل

آئی ایم ایف کیساتھ آئندہ بجٹ کیلئے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر اتفاق

فوٹو: فائل

ہائیکورٹس میں تعینات ایڈیشنل ججوں کی مستقلی کیلئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب

کوئی انسان قانون سے بڑا نہیں، کسی ادارے کے سربراہ کےلیے بھی استثنی نہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان

صوبائی وزیر کی زیرصدارت اجلاس میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی منظوری

انٹرٹینمنٹ

حادثے کے بعد گلوکار کی تباہ شدہ گاڑی موقع پر موجود ہے (فوٹو انٹرنیٹ)

معروف بھارتی گلوکار خوفناک ٹریفک حادثے میں ہلاک، لاش مسخ ہوگئی

فوٹو اسکرین گریپ

ادکارہ فضا علی اور بیٹی کی تصاویر پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

فوٹو فائل

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

بزنس

فوٹو: فائل

آئی ایم ایف کے پاکستان سے ٹیکس نیٹ بڑھانے، ضمنی گرانٹس کے آڈٹ سمیت مزید مطالبات

پی ایس ایکس میں پہلی بار ایک ماہ میں 16 ہزار 856 نئے سرمایہ کار رجسٹرڈ

فوٹو: فائل

حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کردی

(فوٹو: فائل)

سونا پھر مہنگا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت بڑھ گئی

پاکستان اقتصادی استحکام اور ترقی کی راہ پر عزم و ہمت کے ساتھ گامزن

رائے

مستقبل؟

درآمدات میں اضافہ، غریبوں پر مضر اثرات

اسرائیل اور ریپ کا ہتھیار

بلوچستان کے مسائل

روس،یوکرین جنگ: یورپ کس حد تک جائے گا؟

انٹر نیشنل

اسپین؛ کیتھولک چرچ کے بشپ بچے کیساتھ بدفعلی کے الزام پر مستعفی

برطانیہ میں سرد ترین رات کا پچھلا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا

برطانیہ میں ریکارڈ توڑ کڑاکے کی سردی؛ اسکول بند اور معمولاتِ زندگی معطل

اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے میں حماس کے کمانڈر کو شہید کردیا

اسرائیلی حملے میں 5 رہنماؤں کی شہادت؛ حماس نے غزہ جنگ بندی ختم کرنے کا عندیہ دیدیا

مودی کی ایک اور سبکی؛ ٹرمپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے؛ روسی پیٹرول خریدنا بند

لیبیا کی معروف فیشن ولاگر کو سر راہ گولیاں مار کر قتل کردیا

لیبیا کی معروف ولاگر سرِ راہ بیدردی سے قتل؛ ممکنہ وجہ کیا تھی؟

