خطرناک مجرمان کا بچنا اب مشکل، پنجاب پولیس کو نادرا ریکارڈ تک رسائی مل گئی

ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن برانچ پنجاب کے حکم پر اے آئی جی مانیٹرنگ پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھجوا دیا

ویب ڈیسک November 24, 2025
facebook whatsup

خطرناک ڈاکوئوں اور مجرمان کا پولیس سے بچنا اب مشکل ہو گیا، پنجاب پولیس کو نادرا ریکارڈ تک رسائی مل گئی۔

مراسلے میں کہا گیا کہ پنجاب پولیس کو اب خطرناک ڈاکوؤں اور مجرمان کا تمام ریکارڈ نادرا سے فوری مل جائے گا، تصاویروں اور سی سی ٹی وی کیمروں سے لی گئی تصاویر کی شناخت کی جاسکے گی۔

شناختی کارڈ نمبر سے خاندانی تفصیلات، شناختی کارڈ نمبر سے شناختی معلومات ملیں گی ، تمام اضلاع کے تفتیشی افسران اورانچارج سی آر او کسی بھی مقدمہ سے متعلقہ مذکورہ ڈیٹا کے لیے انویسٹی گیشن برانچ پنجاب سے رابطہ کریں۔

ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن برانچ پنجاب کے حکم پر اے آئی جی مانیٹرنگ پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھجوا دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان اسمبلی اور حکومت آئینی مدت مکمل ہونے پر تحلیل

Express News

لڑکی پر تشدد کی ویڈیو، متاثرہ نے خود سامنے آکر سب بتادیا

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے سونا چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا

Express News

وسیع ذخائر اور کرشنگ سیزن کے باوجود کراچی میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی

Express News

ایف آئی اے افسران نے دو کروڑ رشوت مانگ لی، بلڈر کا ڈی جی کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو