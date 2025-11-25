عالمی شہرت یافتہ امریکی پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ اور فٹبالر ٹریوس کیلسی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔
امریکی میڈیا نے جوڑے کی شاندار شادی کے منصوبوں سے متعلق نئی معلومات جاری کی ہیں جس کے مطابق ٹیلر سوئفٹ اپنی 28 ملین ڈالر مالیت کے روڈ آئی لینڈ میں واقع سی سائیڈ مینشن کو شادی کے مقام کے طور پر استعمال کرنے کی خواہش رکھتی ہیں جسے وہ اسٹوری بُک انداز میں تبدیل کر رہی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق شادی کی تقریب کے لیے لاکھوں ڈالر کی لاگت سے خصوصی لینڈ اسکیپنگ اور سیکیورٹی اپ گریڈز کیے جا رہے ہیں۔ ٹیلر کی خواہش ہے کہ پورا ماحول پھولوں سے بھرا ہو۔
ابتدا میں جوڑا ایک چھوٹی نجی تقریب کا خواہشمند تھا تاہم اب وہ تقریباً 300 مہمانوں پر مشتمل ایک بڑی شادی کی تقریب منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ممکنہ طور پر 2026 کے اوائل یا وسط میں منعقد ہوگی۔
ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی نے رواں سال اگست میں منگنی کی تھی، انکی منگنی کی انسٹاگرام پوسٹ بھی کافی وائرل ہوئی تھی جس کا کیپشن تھا: "آپ کی انگلش ٹیچر اور جم ٹیچر شادی کر رہے ہیں۔"