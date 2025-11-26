واٹس ایپ اکاؤنٹ بلاک کا سامنا کرنے والے صارفین کیلیے بڑی خوشخبری آگئی

کمپنی کی جانب سے اکاؤنٹس بلاک کروانے کا سلسلہ 2022 سے شروع ہوا

پیغام رسانی کی موبائل ایپلیکیشن واٹس ایپ نے نمبر (اکاؤنٹ) بلاک ہونے کی وجہ سے پریشان ہونے والے صارفین کی پریشانی دور کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں اربوں زائد صارفین رکھنے والے پلیٹ فارم واٹس ایپ کے بیشتر استعمال کنندگان کے اکاؤنٹس بلاک ہوئے جس فیصلے کے خلاف درخواست دینے کیلیے صارف کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا تاہم اب کمپنی کی جانب سے نیا طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔

ڈبلیو اے بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے اکاؤنٹس معطل یا بلاک کرنے کا آغاز 2022 سے ہوا تھا جس کے بعد متعدد صارفین کی شکایت تھی کہ اُن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ اپنا نمبر ایکٹیو کروانے کیلیے درخواست دینا چاہتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے جلد اکاؤنٹ معطلی یا بلاک کا سامنا کرنے والے صارفین کیلیے درخواست دینے کی نئی سہولت فراہم کی جائے گی۔

اس طریقہ کار کے تحت صارفین براہ راست اپنی شکایت یا فیصلے پر نظر ثانی کیلیے کمپنی سے رابطہ کرسکیں گے، ایک بار درخواست دینے کے بعد کمپنی کی جانب سے آپ کو پیغام موصول ہوگا اور پھر پالیسیز کو دیکھتے ہوئے اکاؤنٹ کی بحالی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔

Screenshot displaying a WhatsApp feature that provides guidance on safe and responsible messaging practices

کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہی میسج متعدد بار بھیجنے یا پھر مختص کردہ پرائیویسی پالیسی کی خلاف ورزی پر اکاؤنٹس بلاک کیا جائے گا۔

اس سہولت پر ابھی کام جاری ہے جس کو آزمائش کے بعد دنیا بھر کے صارفین کیلیے متعارف کرایا جائے گا۔
