ہنگو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا واقعے کا نوٹس، آئی جی سے فوری رپورٹ طلب کر کے اہم ہدایت دے دی

اسٹاف رپورٹر November 27, 2025
خیبرپختونخوا کے ضلع ہنگو میں دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں تین پولیس اہلکار شہید ہوگئے۔

ضلعی پولیس آفیسر (ڈی پی او) خان زیب خان کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقے قاضی تالاب میں واقع چیک پوسٹ پر دہشت گردوںنے حملہ کیا جس میں پولیس کے تین جوان شہید ہوگئے۔

ڈی پی او نے بتایا کہ چیک پوسٹ پر تعینات اہلکاروں نے دہشت گردوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، جس سے دہشت گردوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تاہم اس حوالے سے ابھی کچھ بھی بتانا قبل از وقت ہوگا۔

شہید اہلکاروں کی میتوں کوڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ پولیس اور فورسز کی بھاری نفری نے جائے وقوعہ پہنچ کر علاقے کو سیل کیا اور آپریشن شروع کردیا۔

اُدھر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے جائے وقوعہ پر فوری اضافی نفری بھیجنے کی ہدایت کی۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور دہشت گردوں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔

وزیراعلیٰ نے آئی جی پولیس سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کی اور زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ مزید مضبوط عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ وزیراعلیٰ نے شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا۔

معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان نے ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کی فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے پولیس اہکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، خیبر پختونخوا پولیس فورس دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔

شفیع جان نے کہا کہ صوبائی حکومت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، خیبر پختونخوا حکومت مشکل گھڑی میں شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم پولیس شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔

اُدھر خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار کے علاقے جنت شاہ میں بارودی مواد پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔

ڈی پی او باجوڑ وقاص رفیق اور ریسکیو 1122 نے واقعے کی تصدیق کردی۔ ڈی پی او کے مطابق دو لاشیں اور ایک شدید زخمی کو خار اسپتال منتقل کردیا گیا  پولیس عوام کو ہدایت کی ہے کہ پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ روزانہ کی بنیاد پر گولے اور بم ڈفیوز کر رہے ہیں کیونکہ اجکل حالات ہی ایسے ہیں  عوام احتیاط تدابیر اختیار کرتے ہوئے خود کو اور اپنے بچوں کو  محفوظ رکھیں۔
