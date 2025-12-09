سیلفی لیتے ہوئے 130 فٹ اونچی چٹان سے گرنے والا سیاح معجزاتی طور پر محفوظ

سیاح تصویر بنانے کےلیے آگے جھکا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چٹان کا حصہ ٹوٹ گیا

ویب ڈیسک December 09, 2025
facebook whatsup

چین میں ایک پہاڑی ٹریک پر سیلفی لیتے ہوئے ایک سیاح 130 فٹ اونچی چٹان سے نیچے گرگیا، تاہم وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ 

یہ واقعہ ہوائینگ ماؤنٹین کے قریب پیش آیا جہاں سیاح تصویر بنانے کےلیے آگے جھکا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چٹان کا حصہ ٹوٹ گیا۔

رپورٹس کے مطابق قریب موجود ٹریکرز نے چٹان کے کنارے دوڑ کر صورتحال دیکھی، لیکن سیاح درختوں میں گرنے کی وجہ سے صرف معمولی زخمی ہوا۔

بعد میں سیاح نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے اور اسے ’’پہاڑ کے دیوتاؤں کی حفاظت‘‘ حاصل رہی۔ اس کے مطابق وہ تقریباً 40 میٹر نیچے گرا اور پھر مزید 15 میٹر تک نیچے لڑھکتا رہا۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے بعد خطرناک انداز میں سیلفی لینے کے رجحان پر دوبارہ بحث شروع ہوگئی۔ مختلف واقعات کے مطابق سیلفی سے متعلق حادثات میں زیادہ تر لوگ اونچائی سے گرنے یا پانی میں ڈوبنے کے باعث زخمی ہوتے ہیں یا جان گنواتے ہیں۔

اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ 2019 میں بھارت میں ایک خاتون پہاڑی مقام پر سیلفی لیتے ہوئے پھسل کر گر گئی تھی اور جھاڑیوں کی وجہ سے محفوظ رہی۔ لیکن 2018 میں امریکا کے یو سی میٹی نیشنل پارک میں ایک جوڑا سیلفی لیتے ہوئے تقریباً 800 فٹ نیچے گر کر ہلاک ہوگیا تھا۔

تازہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد حکام نے ایک بار پھر سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بغیر حفاظتی نشان والے کناروں سے دور رہیں، خبردار کرنے والے بورڈز کی ہدایات پر عمل کریں اور تصویر سے زیادہ اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمان قمر ویڈیو کیس میں نئی پیشرفت سامنے آگئی

خلیل الرحمان قمر ویڈیو کیس میں نئی پیشرفت سامنے آگئی

 Dec 09, 2025 03:51 PM |
بہروز سبزواری نے پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا

بہروز سبزواری نے پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 09, 2025 12:59 PM |
ندا یاسر کے بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز کا شدید احتجاج، معافی کا مطالبہ

ندا یاسر کے بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز کا شدید احتجاج، معافی کا مطالبہ

 Dec 09, 2025 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی پرواز میں کبوتر کی اچانک انٹری سے افراتفری مچ گئی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

دلہن کی رخصتی کے وقت عروسی لہنگے میں ڈرائیونگ، ویڈیو وائرل

Express News

ایران میں منعقدہ نمائش میں انسان نما روبوٹس اصلی انسان نکلے

Express News

امریکا: 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد روبو کاپ کا مجسمہ نصب

Express News

14 فٹ بڑے مگرمچھ کا شہری آبادی میں دھرنا، ٹریفک جام کردیا

Express News

خاتون رپورٹر پر پرندے کا اچانک حملہ، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو