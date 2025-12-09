کراچی:
پاکستان کی معروف انٹرنیشنل کراٹے کھلاڑی اور سابق ایشین گیمز چیمپین سعدی شیخ نے 35ویں نیشنل گیمز میں بہترین مثال قائم کر دی، بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کا پرچم بلند کرنے والے سعدی شیخ نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد قومی مقابلوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔
پی ایس بی کوچنگ سینٹر پر جاری چیمپین شپ میں37 سالہ سعدی شیخ نے84-کلوگرام کے درجے میں پہلی پوزیشن کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کرنے کے بعد قومی مقابلوں کو خیرباد کہہ دیا۔
2005 سے کراٹے میں ملک کی نمائندگی کرنے والے سعدی شیخ کا کہنا تھا کہ 20 برس کے دوران پاکستان کا ہر سطح پر پرچم بلند کیا،اب میری تمام تر توجہ انٹرنیشنل ایونٹس پر ہوگی، اس لیے قومی سطح پر مقابلوں سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔
سعدی شیخ کا کہنا تھا کہ قومی مقابلوں سے دستبرداری کا فیصلہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا ہے،اگر بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان سے اچھے کھلاڑی سامنے آئے تو میں ان کے لیے جگہ خالی کر دوں گا۔
ایک سوال کے جواب میں سعدی شیخ نے کہا کہ اب میری تمام تر توجہ اگلے برس ہونے والے ایشین گیمز پر ہوگی،کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ایشین گولڈ میڈل دلواؤں،ایشن کراٹے چیمپین شپ کے ساتھ ساؤتھ ایشین گیمز اور دیگر انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی پاکستان کا نام بلند کرنے کی کوشش کروں گا۔
بعد ازاں سعدی کے اعزاز میں شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد ہوا،کھلاڑیوں آفیشلز اور شائقین کی بڑی تعداد نے تالیاں بجا کر سعدی شیخ کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے پیش کیے گئے۔
اس موقع پر پاکستان کراٹے فیڈریشن کے چیئرمین اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد جہانگیر،فیڈریشن کی سی ای او عندلیب ساندھو،فیڈریشن کے سینیئر نائب صدر و چیف ریفری نسیم قریشی اور دیگر بھی موجود تھے۔
35 ویں نیشنل گیمز کی کراٹے چیمپین شپ میں ویمن ایونٹ کے مناظر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں خواتین پلیئر اپنی شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔
واضح رہے کہ سعدی شیخ نے 2011 میں ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا ،اگلے برس اور پھر 2013 میں انہوں نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے برانز میڈلز جیتے،2014 میں سعدی شیخ نے یو ایس اوپن کراٹے چیمپین شپ میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام بلند کیا تھا۔
وہ 2009 اور 2013 میں کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت چکے ہیں،سعدی شیخ 2017 کے اسلامی یکجہتی گیمز کے بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں۔