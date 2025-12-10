ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

ندا کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بڑے دل والی ہیں اور لوگوں کے بارے میں سوچتی ہیں، اداکارہ و میزبان

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

اداکارہ اور میزبان نادیہ خان نے حالیہ تنازع کے بعد اپنی دوست ندا یاسر کی جانب سے معافی مانگنے کے معاملے پر وضاحت دی ہے۔

ندا یاسر حال ہی میں ایک تنازع کا شکار اُس وقت ہوئیں جب انہوں نے پروگرام کے دوران آن لائن فوڈ رائیڈرز کو اضافی پیسے بطور انعام (ٹپ) نہ دینے کی وجہ بیان کی تھی۔

اس بیان پر ندا یاسر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جبکہ آن لائن فوڈ رائیڈرز نے بھی اداکارہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔

اب نادیہ خان نے اپنی دوست کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’میں ندا کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بہت رحم دل اور قربانی کا جذبہ رکھنے والی خاتون ہیں مگر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان عاجز آجاتا ہے اور پھر اس ردعمل سے کسی کا دل دکھتا ہے‘۔

نادیہ خان نے کہا کہ ’بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بیان سے کس طرح سے کنفیوژن پھیل سکتی ہے‘۔

مزید پڑھیں: انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انہوں نے کہا کہ ’ندا یاسر لوگوں کے بارے میں سوچتی ہیں، ہاں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے دوسرا کی دل آزاری ہوتی ہے لیکن میں اُسے جانتی ہوں وہ بڑے دل کی مالک ہے اور اسی وجہ سے معافی بھی مانگی ہے‘۔

نادیہ خان نے کہا کہ دراصل ندا روزانہ شو کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ معمول کے مطابق مسلسل بولتی ہیں اور اگر پروگرام میں خواتین کے دوران گفتگو ہو تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تاہم اب میرا مشورہ ہے کہ انہیں اب اس معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

 Dec 10, 2025 08:37 PM |
ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 07:52 PM |
دبئی میں شاہ رخ خان کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت، قیمت آپ کے ہوش اڑا دے گی

دبئی میں شاہ رخ خان کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت، قیمت آپ کے ہوش اڑا دے گی

 Dec 10, 2025 06:24 PM |

متعلقہ

Express News

یونیسکو نے سندھ کے قدیم لوک ساز بوریندو کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

کارتک اور جانی ڈیپ کی تصویر وائرل؛ مداحوں نے کون سی دلچسپ فرمائش کردی؟

Express News

دھریندر فلم میں رحمان ڈکیت کا ڈانس وائرل، سوشل میڈیا پر چرچے

Express News

مس یونیورس مقابلے میں جمیکا کی حسینہ حادثے کا شکار

Express News

ہالی ووڈ شائقین کیلئے خوشخبری، اس ہفتے چار فلمیں بیک وقت ریلیز ہوں گی

Express News

پیراماؤنٹ کی وارنر بروس کو بڑی پیشکش، نیٹ فلکس کا سودا خطرے میں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو