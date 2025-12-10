اداکارہ اور میزبان نادیہ خان نے حالیہ تنازع کے بعد اپنی دوست ندا یاسر کی جانب سے معافی مانگنے کے معاملے پر وضاحت دی ہے۔
ندا یاسر حال ہی میں ایک تنازع کا شکار اُس وقت ہوئیں جب انہوں نے پروگرام کے دوران آن لائن فوڈ رائیڈرز کو اضافی پیسے بطور انعام (ٹپ) نہ دینے کی وجہ بیان کی تھی۔
اس بیان پر ندا یاسر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جبکہ آن لائن فوڈ رائیڈرز نے بھی اداکارہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔
اب نادیہ خان نے اپنی دوست کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’میں ندا کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بہت رحم دل اور قربانی کا جذبہ رکھنے والی خاتون ہیں مگر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان عاجز آجاتا ہے اور پھر اس ردعمل سے کسی کا دل دکھتا ہے‘۔
نادیہ خان نے کہا کہ ’بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بیان سے کس طرح سے کنفیوژن پھیل سکتی ہے‘۔
انہوں نے کہا کہ ’ندا یاسر لوگوں کے بارے میں سوچتی ہیں، ہاں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے دوسرا کی دل آزاری ہوتی ہے لیکن میں اُسے جانتی ہوں وہ بڑے دل کی مالک ہے اور اسی وجہ سے معافی بھی مانگی ہے‘۔
نادیہ خان نے کہا کہ دراصل ندا روزانہ شو کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ معمول کے مطابق مسلسل بولتی ہیں اور اگر پروگرام میں خواتین کے دوران گفتگو ہو تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تاہم اب میرا مشورہ ہے کہ انہیں اب اس معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔