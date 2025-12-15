سونا مزید مہنگا ہوگیا، قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ

سونے کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر چاندی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوگیا

اسٹاف رپورٹر December 15, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 26ڈالر کا اضافہ ہونے سے نئی عالمی قیمت 4ہزار 325ڈالر کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب مقامی صرافہ مارکیٹوں میں  بھی آج پیر  کے روز  24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 2ہزار 600روپے کے اضافے سے 4لاکھ 54ہزار 862روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2ہزار 229روپے کے اضافے سے 3لاکھ 89ہزار 970روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 68روپے کے اضافے سے 6ہزار 532روپے کی سطح پر آگئی ہے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 59روپے کے اضافے سے 5ہزار 600روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 03:59 PM |
ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 03:36 PM |
اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

 Dec 15, 2025 02:53 PM |

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، وزارت خزانہ کی تردید

Express News

پاکستان چین اقتصادی شراکت داری میں اہم پیش رفت

Express News

آئی ایم ایف، بجلی سبسڈی میں 143 ارب روپے کی کٹوتی

Express News

پاک ترکیہ تعلقات میں اقتصادی و دفاعی تعاون کا نیا باب

Express News

آئی ایم ایف نے پاکستان کیلیے 11نئی سخت شرائط عائد کر دیں

Express News

ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو