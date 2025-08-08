لاہور:
وائلڈ لائف رینجرز خانیوال، لودھراں اور بہاولنگر نے الگ الگ کارروائیوں میں بٹیر کی اسمگلنگ اور طوطوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے دو شکاریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے۔
تفصیل کے مطابق ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر ملتان ریجن سجاد حسین کی سربراہی میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر ضلع خانیوال سرفراز حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ 90 گاگو سے ناجائز شکار بٹیر کرنے پر ایک شخص محمد اسلم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے مقامی تھانہ میں ایف آئی آر درج کروا کر قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔
اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر ضلع لودھراں کلیم سرفراز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بہاولپور سے پشاور جانے والی ایک مسافر بس سے ایک درجن سے زائد بٹیروں کی ایک کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور 15 زندہ بٹیر اپنی تحویل میں لیکر مقامی عدالت کے روبرو پیش کیے۔
عدالت کے حکم پر تمام بٹیر قدرتی ماحول میں آزاد کر دیے گئے۔
اسی طرح، سینیئر وائلڈ لائف رینجر ضلع بہاولنگر سید مبشر حسین نے جموں گاؤں کے نزدیک جنگلی طوطوں کے غیرقانونی شکار میں مشغول ایک شخص غلام دستگیر کو موقع سے گرفتار کرکے اس کے خلاف تھانہ منڈی صادق گنج میں ایف آئی آر درج کروا کر قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔