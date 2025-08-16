فیلڈ مارشل صنعت کاروں کے پیچھے کھڑے ہیں، اب معرکہ معیشت کا وقت آگیا ہے، گورنر سندھ

صنعت کار بھی پاکستان کیلیے کھڑے ہوں، معرکہ معیشت کی پہلی اینٹ لگای اب ہم ملکر معرکہ حق کیطرح فتح حاصل کریںگے

ویب ڈیسک August 16, 2025
فوٹو فائل

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ معرکۂ حق سر کر لیا ہے، اب معرکۂ معیشت شروع کرنا ہے۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صنعتکاروں کے پیچھے کھڑے ہیں، اب وقت آگیا ہے کہ صنعت کار بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔

ہفتے کی شب گورنر ہاؤس میں وفاق ایوان ہا ئے تجارت وصنعت پاکستان  کے تحت  12ویں ایف پی سی سی آئی ایوارڈ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کے بعد خطاب کرتے ہوئے گورنر ٹیسوری نے کہا کہ جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صنعتکاروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔اب وقت آگیا ہے کہ صنعتکار بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔

گورنر سندھ نے کہا کہ معرکۂ حق سر کر لیا ہے۔اب معرکۂ معیشت شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے صنعت کاروں کو آگے آنا ہوگا۔

گورنر سندھ نے کہا کہ بزنس کمیونٹی معرکہ معیشت کے لیے ایک محاذ پر جمع ہوگئی، معرکہ حق میں فتح کی طرح معرکہ معیشت جیتنے کیلے پہلی اینٹ رکھ دی ہے۔

گورنر سندھ نے کہا کہ صنعت کار اور تاجر حقیقت میں دو ایسے ادارے ہیں جو اس ملک کے لیے معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم فاتح قوم ہیں اور ہم نے اپنے سے پانچ گناہ بڑے طاقت کو شکست دی، میں افواج پاکستان کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں، اب ہم ملکر معرکہ معیشت پر کام کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ شرح سود، بجلی کے ریٹ کم کروانے میں ہم کردار ادا کریں گے۔ وزیراعظم کے  اڑان پاکستان پروگرام میں حصہ لینے والے تمام افراد کی گورنر ہاؤس سپورٹ کرے گا۔

بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے میں گورنر ہاؤس میں ایک سیل قائم کررہا ہوں۔ جہاں ایک 20 گریڈ کا افسر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا۔

یونائٹیڈ بزنس گروپ کے پیٹرن انچیف ایس ایم تنویر نے کہا کہ اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنا چاہیے، جس طرح پاک فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔اس ہی طرح اب ہم معاشی جنگ جیتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کامران ٹیسوری نے لوگوں کے دل جیتے اور بے مثل اقدامات کیے ہیں۔ایف پی سی سی آئی کے صدرعاطف اکرام نے کہا کہ ہم افواج پاکستان اور اس کی لیڈر شپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی نے 30 باصلاحیت لوگوں کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان انتہائی باصلاحیت ہیں اور نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔

اُن کا کہنا تھا کہ گورنر کامران ٹیسوری بزنس کمیونٹی کے لیے رات دن اقدامات کرتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ تقریب مختلف کمپنیوں اور برنس کمیونٹی کو ایوارڈز دیے گئے۔
