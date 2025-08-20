سندھ حکومت کا مزید بارش کے پیش نظر کراچی میں آج تعطیل کا اعلان

مزید بارش کا امکان ہے، پریشانی سے بچنے کیلیے شہری گھروں پر رہیں، وزیراعلیٰ سندھ

ویب ڈیسک August 20, 2025
(فوٹو: فائل)

سندھ حکومت نے بارش کے پیش نظر کرچی میں تعطیل کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیرصدارت کراچی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس ہوا۔

اجلاس میں صوبائی وزرا  شرجیل میمن، ناصر شاہ ، سعید غنی، ضیا الحسن لنجار، مخدوم محبوب الزمان، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، کمشنر کراچی حسن نقوی اور میئر کراچی مرتضی وہاب شریک ہوئے۔

اجلاس میں وزیراعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ  آج 12 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 245ملی میٹر بارش ہوئی، بارش کی صورتحال کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا۔

وزیراعلیٰ کو بتایا گیا کہ اس وقت اہم  شاہراہیں کسی حد تک کلیئر کردی گئی ہیں، نالے بارش کا پانی نکال رہے ہیں اور صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کراچی میں تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید بارش کا امکان ہے اسی وجہ سے چھٹی کا اعلان کیا تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔

 
