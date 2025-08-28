کورنگی نورانی بستی کے قریب گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی کو تیز دھار آلے کے وار سے قتل جبکہ سالے کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جائے وقوعہ سے آلہ قتل برآمد کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق کورنگی کے علاقے ڈیڑھ نمبر سیکٹر 48 اے سلور ٹاؤن میں گھر کے اندر سے تیز دھار آلے کے وار سے خاتون جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی زمان ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش اور زخمی شخص کو جناح اسپتال پہنچایا۔
اس حوالے سے ایس ایچ او زمان ٹاؤن نفیس الرحمٰن نے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت 42 سالہ خورشیدہ کے نام سے کی گئی جبکہ تیز دھار آلے کے وار سے مقتول کا بھائی محمد علی بھی زخمی ہوا ہے جبکہ پولیس نے بیوی کو قتل اور سالے کو زخمی کرنے والے ملزم اللہ دتہ کو گرفتار کر کے گھر سے آلہ قتل تیز دھار آلہ برآمد کرلیا۔
انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو جھگڑے میں قریب ہی رہائش پذیر اس کا بھائی محمد علی بھی اپنی بہن کے گھر پہنچا تھا جہاں اس کے بہنوئی ملزم اللہ دتہ نے اسے بھی تیز دھار آلے کے وار سے زخمی کر دیا۔ تاہم۔ واقعہ میاں اور بیوی میں گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا ہے جس کی گرفتار ملزم شوہر سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے ۔
مقتولہ چار بیٹیوں کی ماں بتائی جاتی ہے۔