کراچی: گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر کے وار سے بیوی قتل، شوہر گرفتار

مقتولہ کی شناخت 42 سالہ خورشیدہ کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر August 28, 2025
کورنگی نورانی بستی کے قریب گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی کو تیز دھار آلے کے وار سے قتل جبکہ سالے کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جائے وقوعہ سے آلہ قتل برآمد کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی کے علاقے ڈیڑھ نمبر سیکٹر 48 اے سلور ٹاؤن میں گھر کے اندر سے تیز دھار آلے کے وار سے خاتون جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی زمان ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش اور زخمی شخص کو جناح اسپتال پہنچایا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او زمان ٹاؤن نفیس الرحمٰن نے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت 42 سالہ خورشیدہ کے نام سے کی گئی جبکہ تیز دھار آلے کے وار سے مقتول کا بھائی محمد علی بھی زخمی ہوا ہے جبکہ پولیس نے بیوی کو قتل اور سالے کو زخمی کرنے والے ملزم اللہ دتہ کو گرفتار کر کے گھر سے آلہ قتل تیز دھار آلہ برآمد کرلیا۔

انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو جھگڑے میں قریب ہی رہائش پذیر اس کا بھائی محمد علی بھی اپنی بہن کے گھر پہنچا تھا جہاں اس کے بہنوئی ملزم اللہ دتہ نے اسے بھی تیز دھار آلے کے وار سے زخمی کر دیا۔ تاہم۔ واقعہ میاں اور بیوی میں گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا ہے جس کی گرفتار ملزم شوہر سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے ۔

مقتولہ چار بیٹیوں کی ماں بتائی جاتی ہے۔
