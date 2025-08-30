ہم سب کا فرض ہے کہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں، رومہ مشتاق مٹو

کراچی:
پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) رکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے اقلیتی امور رومہ مشتاق مٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا درد بانٹیں اور احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔
سندھ اسمبلی کی رکن اور پارلیمانی سیکریٹری برائے اقلیتی امور رومہ مشتاق مٹو نے کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ منارٹی ونگ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیے گئے امدادی کیمپ کا دورہ کیا جہاں مقامی کمیونٹی نے انہیں پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا۔
رومہ مشتاق مٹو نے کہا کہ یہ کیمپ صرف ایک امدادی مرکز نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور محبت کی روشن مثال ہے، خدا کی بستی کے عوام نے اپنے جذبہِ ایثار اور انسان دوستی سے متاثرہ خاندانوں کے چہروں پر امید اور خوشی کی نئی کرن پیدا کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی اصل انسانیت ہے، جن لوگوں نے اپنی مدد اور عطیات کے ذریعے سیلاب متاثرین کی دلجوئی کی وہ لائقِ تحسین ہیں۔
رومہ مشتاق مٹو نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا درد بانٹیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہے اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔
اقلیتی امور کی پارلیمانی سیکریٹری نے کمیونٹی کے جذبہ خیرات کو سراہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک کوششوں اور خدمات کو قبول فرمائے اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت اور ریلیف کے ہر اقدام میں پیش پیش رہے گی۔