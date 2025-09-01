سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری

پنجاب کے مختلف اضلاع اٹاری، ہیڈ سلیمانکی، رینالہ خورد، جندراکہ، اوکاڑہ اور ساہیوال میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔
ریسکیو آپریشن کے دوران سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی پانی کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج نے کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔
پاک فوج اور سول انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس قائم کر دیے ہیں جہاں متاثرین کو کپڑے، ادویات اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔
ریسکیو آپریشن کے دوران بزرگ، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جبکہ متاثرین نے پاک فوج کے بروقت اور مؤثر کردار کو سراہا۔
جھنگ اور چنیوٹ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہیں۔
متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے جھنگ، چنیوٹ اور گردونواح میں موجود ہیں۔
پاک فوج کے جوانوں نے کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے بزرگ شہریوں، بچوں اور خواتین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
متاثرین سیلاب نے پاک فوج کے اس ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔