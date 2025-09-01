سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری

ریسکیو آپریشن کے دوران سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا

ویب ڈیسک September 01, 2025
facebook whatsup

پنجاب کے مختلف اضلاع اٹاری، ہیڈ سلیمانکی، رینالہ خورد، جندراکہ، اوکاڑہ اور ساہیوال میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔

ریسکیو آپریشن کے دوران سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی پانی کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج نے کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

پاک فوج اور سول انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس قائم کر دیے ہیں جہاں متاثرین کو کپڑے، ادویات اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔

ریسکیو آپریشن کے دوران بزرگ، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جبکہ متاثرین نے پاک فوج کے بروقت اور مؤثر کردار کو سراہا۔

جھنگ اور چنیوٹ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہیں۔

متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے جھنگ، چنیوٹ اور گردونواح میں موجود ہیں۔

پاک فوج کے جوانوں نے کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے بزرگ شہریوں، بچوں اور خواتین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔

متاثرین سیلاب نے پاک فوج کے اس ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی جنگ اور فراموشی کیخلاف مزاحمت کرتی چین کی یادیں

Express News

یکم سے تین ستمبر تک ایک اور سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی

Express News

کالا باغ ڈیم ریاست کیلیے ضروری ہے، جن کے تحفظات ہیں اُن سے بات کی جائے، وزیراعلیٰ گنڈا پور

Express News

بلوچستان پولیس : ڈی آئی جی رخشاں ڈویژن اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس پر نئی تعیناتیاں

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا آبی گزرگاہوں اور نالوں کے اطراف سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو