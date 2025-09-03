کراچی میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے 4 افراد زخمی ہوگئے

زخمیوں کا طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

منور خان September 03, 2025
کراچی:

شہر قائد کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے 3 افراد زخمی ہوگئے اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر فائیو ڈی شادی ہال کے قریب فائرنگ سے 25 سالہ رجب زخمی ہوگیا، سرجانی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کا بتایا جا رہا ہے۔

دریں اثنا سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر فور ڈی عبداللہ موڑ کے قریب جھگڑے کے دوران تیز دھار آلے کے وار سے 2 افراد زخمی ہوگئے ، تینوں زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا جبکہ پولیس واقعات کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

جبکہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے بلوچ گوٹھ میں فائرنگ سے 26 سالہ سجاد زخمی ہوگیا ، چھیپا حکام کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے جبکہ نوجوان کو گولی کمر پر لگی تھی ۔
