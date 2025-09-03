محبوبہ کا فون مسلسل مصروف، لڑکے نے غصے میں آ کر پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی

ویب ڈیسک September 03, 2025
بھارت میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان نے اپنی گرل فرینڈ کا فون مسلسل مصروف ملنے پر پورے گاؤں کی بجلی بند کر دی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکا اپنی محبوبہ سے بات نہ کر پانے پر شدید ناراض تھا۔ جب اس نے کئی بار کوشش کے باوجود کال نہیں ملائی تو غصے میں بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا اور مین سپلائی کاٹ دی، جس کے بعد پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔

سامنے آنے والی ویڈیو میں لڑکے کو کھمبے پر چڑھ کر بجلی کاٹتے اور غصے کا اظہار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور صارفین مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔

ابھی تک لڑکے یا لڑکی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ تاہم واقعہ نے بھارتی سوشل میڈیا پر دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے، جہاں کچھ صارفین اسے "عشق کی پاگل پن کی انتہا" قرار دے رہے ہیں تو کچھ نے اسے غیر ذمہ دارانہ عمل کہا ہے۔

 
