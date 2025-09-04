ہر شادی شدہ جوڑا بچوں کے قابل نہیں ہوتا، ثانیہ سعید

سینئر اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا ہے کہ بچے پیدا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ہر شادی شدی جوڑا بچوں کے لائق نہیں ہوتا۔
یہ بات اداکارہ ثانیہ سعید نے ایک حالیہ مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کی اور ان والدین کی ذہنی اور جذباتی صحت کے بارے میں بات کی جو بچے پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ثانیہ سعید نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوڑے بچوں کی پرورش اور پرورش کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ہر جوڑا اولاد کا مستحق نہیں ہوتا، ہر جوڑا اپنی کمزور جذباتی اور ذہنی صحت کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے بچوں کا مستحق نہیں ہوتا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا شادی شدہ جوڑا بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا والدین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ جذباتی طور پر اتنی بھارتی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟
ثانیہ سعید نے مزید کہا کہ ہم شادی شدہ جوڑوں کو اکثر بچے کیلئے مجبور کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے اور پاکستان میں نوجوان والدین بہت ساری ذہنی بیماریوں سے گزر رہے ہیں، بہت سی مائیں زچگی کے بعد ڈپریشن سے گزر رہی ہیں، بچے کیلئے دباؤ ڈالنے والے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔