شیر افضل مروت کس کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے؟ علیمہ خان نے الزامات کا پنڈورا کھول دیا

عمران خان نے اس کو پہلے ہی پارٹی سے نکال دیا ہے، اب وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، علیمہ خان

ویب ڈیسک September 04, 2025
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کی طرح کے بندوں کو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے بچوں کی ضمانت منظور کی یہ خوشی کی بات ہے لیکن جس طرح انھوں نے ان کو اٹھایا یہ افسوسناک ہے۔

علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ چاہیں میری پوری فیملی کو اٹھالیں لیکن میں اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہم بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کلبھوشن کے ملٹری ٹرائل کا کیا بنا جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تو بزرگوں کے بھی خفیہ ٹرائل کیے اور حسان سمیت دیگر کارکنان کو سزائیں دیں، حسان خان نیازی کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا، عمران خان صرف القادر ٹرسٹ میں اس وقت گرفتار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کو عمران خان کی اپیل نہ سننے پر نوازا گیا اور مستقل چیف جسٹس ہائیکورٹ بنا دیا گیا، ان کو کل کو جواب دینا ہو گا۔

ایک صحافی نے کہا کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بیرون ملک جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں ان کے پیچھے علیمہ کے بیٹے ہیں، اس پر جواب دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ اس طرح کے بندوں کو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔

علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے اس کو پہلے ہی پارٹی سے نکال دیا ہے، اب وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں۔

 
