دیر لوئر، سکائی لینڈ کی ملکیت پر مسلح جھڑپ، مدرسے کا طالبعلم زخمی، علاقے میں خوف و ہراس

لوئر دیر:
دیر بالا کے علاقوں ماتاڑ اور بڈالئی کے درمیان واقع سیاحتی مقام سکائی لینڈ کی ملکیت پر ایک بار پھر سنگین تصادم شروع ہو گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہو کر بھاری ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔
جھڑپ کے دوران ایک دینی مدرسے کا طالب علم فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی طالب علم کی حالت کے بارے میں تاحال کوئی سرکاری تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔
بھاری ہتھیاروں کی فائرنگ سے علاقہ مکینوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ علاقے کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال جھڑپ روکنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔