خاتون اوّل بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور وزیرِ صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے نواب شاہ کے 450 بستروں پر مشتمل انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا تفصیلی دورہ کیا۔
اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر علی اکبر سیال اور اسسٹنٹ پروفیسر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ثنیہ علی حیدر نے ان کا استقبال کیا۔
آصفہ بھٹو اور ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے اسپتال کے پیڈیاٹرک ہائی ڈپینڈنسی یونٹ، جدید نیونیٹل وینٹی لیٹرز اور انکیوبیٹرز کے ساتھ پیڈیاٹرک آئی سی یو، زچہ و بچہ گائنی HDU، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم کا معائنہ کیا۔
انھوں نے زچہ و بچہ کی صحت کی سہولیات کو مزید مضبوط کرنے، مختلف شعبہ جات کے مابین تعاون بڑھانے اور مریضوں کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ماہرین کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اسپتال کی سیلاب اور دیگر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ادارے کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں خواتین اور بچوں سمیت کمزور طبقے کو بروقت اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
اس دورے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SICHN ڈاکٹر جمال رضا، وائس چانسلر PUMHSW ڈاکٹر گلشن میمن، مختلف شعبہ جات کے چیئرمین، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
خیال رہے کہ انسٹیٹیوٹ آف مادر اینڈ چائلڈ ہیلتھ نوابشاہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں مریضوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق پیڈیاٹرکس میڈیسن او پی ڈی میں یومیہ 970 مریض، گائنی و آبسٹیٹرکس او پی ڈی میں 440 مریض جبکہ پیڈیاٹرک سرجری او پی ڈی میں 25 مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔