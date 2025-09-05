نواب شاہ؛ آصفہ بھٹو کا وزیرِ صحت کے ہمراہ زچہ و بچہ کے جدید اسپتال کا دورہ

جدید وینٹی لیٹرز اور دیگر سہولیات سے لیس نوابشاہ کا یہ اسپتال 450 بستروں پر مشتمل ہے

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

خاتون اوّل بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور وزیرِ صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے نواب شاہ کے 450 بستروں پر مشتمل انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا تفصیلی دورہ کیا۔

اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر علی اکبر سیال اور اسسٹنٹ پروفیسر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ثنیہ علی حیدر نے ان کا استقبال کیا۔

آصفہ بھٹو اور ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے اسپتال کے پیڈیاٹرک ہائی ڈپینڈنسی یونٹ، جدید نیونیٹل وینٹی لیٹرز اور انکیوبیٹرز کے ساتھ پیڈیاٹرک آئی سی یو، زچہ و بچہ گائنی HDU، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم کا معائنہ کیا۔

انھوں نے زچہ و بچہ کی صحت کی سہولیات کو مزید مضبوط کرنے، مختلف شعبہ جات کے مابین تعاون بڑھانے اور مریضوں کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ماہرین کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اسپتال کی سیلاب اور دیگر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ادارے کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں خواتین اور بچوں سمیت کمزور طبقے کو بروقت اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

اس دورے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SICHN ڈاکٹر جمال رضا، وائس چانسلر PUMHSW ڈاکٹر گلشن میمن، مختلف شعبہ جات کے چیئرمین، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔

خیال رہے کہ انسٹیٹیوٹ آف مادر اینڈ چائلڈ ہیلتھ نوابشاہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں مریضوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق پیڈیاٹرکس میڈیسن او پی ڈی میں یومیہ 970 مریض، گائنی و آبسٹیٹرکس او پی ڈی میں 440 مریض جبکہ پیڈیاٹرک سرجری او پی ڈی میں 25 مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا جشن عیدمیلادالنبی ﷺ کے موقع پر پیغام

Express News

سیلابی پانی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شرجیل میمن

Express News

مودی سرکار باز نہ آئی؛ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

محکمہ موسمیات کی اتوار کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

Express News

کراچی میں دندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، دوسرا زخمی

Express News

نبی آخری الزماں حضرت محمدﷺ کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو