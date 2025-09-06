ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا

شہدا اور غازیوں کی جرات اور قربانیوں نے تاریخ پر یہ لازوال نقش ثبت کیا کہ متحد قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، پاک فوج

ویب ڈیسک September 06, 2025
ملک پاکستان کی دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔

آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے یوم دفاع و شہدا کی 60 ویں سالگرہ پر بہادر شہدا اور ان کے اہل خانہ کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور ناقابل شکست حوصلے کی علامت ہے، اس روز پاکستانی افواج نے پوری قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کی عددی اور عسکری برتری کو خاک میں ملاتے ہوئے اس کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔

آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا کہ شہدا اور غازیوں کی جرات اور قربانیوں نے تاریخ پر یہ لازوال نقش ثبت کیا کہ متحد قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

مزید کہا کہ ہمارے شہدا کی بہادری آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہے اور ان کی عظیم قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی، آج پوری قوم اپنے شہدا، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو سلامِ عقیدت پیش کرتی ہے۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسلح افواج نہ صرف بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے مقابل ڈٹی رہیں بلکہ ہر قدرتی آفت اور آزمائش میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، موجودہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے بھی افواج پاکستان بھرپور تعاون فراہم کریں گی اور یوم دفاع و شہدا انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ منایا جائے گا۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج کا دن ہمیں اس عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ افواجِ پاکستان مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں، پاکستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ امن، خوش حالی اور طاقت عطا فرمائے۔
Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا جشن عیدمیلادالنبی ﷺ کے موقع پر پیغام

Express News

سیلابی پانی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شرجیل میمن

Express News

مودی سرکار باز نہ آئی؛ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

محکمہ موسمیات کی اتوار کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

Express News

کراچی میں دندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، دوسرا زخمی

Express News

نبی آخری الزماں حضرت محمدﷺ کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے

