امریکی وفد کا این ڈی ایم اے کا دورہ: قدرتی آفات سے نمٹنے کیلیے تعاون بڑھانے پر اتفاق

خطے کو بڑھتے موسمیاتی خطرات سے محفوظ بنانے کیلیے مشقوں سمیت دیگر مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے، امریکی وفد

ویب ڈیسک September 06, 2025
امریکی وفد نے این ڈی ایم اے کا دورہ کیا، جہاں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاک امریکا تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر ریسپانس گروپ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امریکی محکمہ خارجہ کی ڈیزاسٹر ایکسپرٹ برائے ایشیا ایوانا ووکو اور ان کی ٹیم نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔

2 روزہ مشاورتی اجلاس میں قدرتی آفات کے تدارک اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔

چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وفد کو ادارے کی استعداد، پیشگی انتباہی نظام اور عالمی تعاون کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں این ڈی ایم اے کی بین الاقوامی مشقوں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور سیلاب سے متعلق پیشگی وارننگ سسٹم پر بھی روشنی ڈالی گئی۔

نیٹلی بیکر نے این ڈی ایم اے کے جدید ماڈل اور علاقائی ممالک کے ساتھ مشترکہ اقدامات کو خطے کے لیے قابلِ تقلید قرار دیا۔ امریکی وفد نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو 2025ء  کے سیلاب سمیت قدرتی آفات میں سامان، تکنیکی ماہرین اور فلاحی اداروں کے ذریعے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔

لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک فرینک نے این ڈی ایم اے کے فعال اقدامات اور این ای او سی کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ آفات سے بچاؤ اور مشترکہ فرضی مشقوں کے ذریعے تعاون مزید مضبوط کیا جائے گا تاکہ خطے کو بڑھتے موسمیاتی خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔
