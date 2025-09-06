بھارت میں موجود ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہوگیا، کراچی میں کل سے موسلادھار بارش کا امکان

تیز اسپیلز کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک September 06, 2025
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ روز شمال مغربی مدھیہ پردیش اورملحقہ مشرقی راجستھان پرموجود ہواکا کم دباؤ اب مزید طاقتور ہوکر  سندھ پرموجود ہے جس کے زیر اثر کراچی میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ پیش گوئی کے مطابق ہوا کا ایک کم دباؤ کل شمال مغربی مدھیہ پردیش اورملحقہ مشرقی راجستھان پرموجود تھا جوکہ اب مزید طاقتور ہو کرجنوب مشرقی راجستھان (انڈیا) اور ملحقہ سندھ پرموجود ہے۔

بیان کے مطابق اس سسٹم کی وجہ سے صوبہ سندھ کے مشرقی علاقوں میں طاقتورمون سون ہوائیں اثرانداز ہونے کا امکان ہے، کل شام سے11ستمبرتک کراچی ڈویژن میں وقفے وقفے کے ساتھ تیزہواوں اورگرج چمکے ساتھ درمیانی وموسلادھاربارشوں کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات نے کہا کہ تیز اسپیلز کی وجہ سے کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ (شہری سیلاب) کی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔

بیان کے مطابق آج شام سے 10 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بےنظیرآباد، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈوالہیار، حیدرآباد، ٹھٹھ، بدین، سجاول اور جامشورو کے اکثر مقامات پر گرج چمک اور تیزہواؤں کے ساتھ موسلادھار اورشدید موسلادھاربارشوں کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دادو، لاڑکانہ، جیکب آباد، گھوٹکی میں آج سے 10 ستمبرتک تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں درمیانی شدت اورکہیں موسلادھاربارشوں کا امکان ہے۔

اس کے علاوہ گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے تاہم آج دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آنے کی توقع ہے۔
