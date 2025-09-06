کراچی میں جلوس کیلیے لگائے گئے استقبالیہ کیمپ کے قریب سے اسلحہ برآمد

اسلحہ سفید رنگ کے شاپر میں تھا، صفائی والے نے کھول کر دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی

منور خان September 06, 2025
فوٹو ایکسپریس

شہر قائد کے علاقے گزری پی این ٹی کالونی میں سڑک کی صفائی کے دوران فٹ پاتھ پر لگائے گئے استقبالیہ کیمپ کے قریب شاپنگ بیگ سے اسلحہ برٓمد ہوا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گزری میں عید میلاد النبی ﷺ کے جلوس کیلیے لگائے گئے استقبالیہ کیمپ کے قریب سے اسلحے سے بھرا شاپنگ بیگ برآمد ہوا۔

اسلحہ برآمدگی کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاوارث حالت میں ملنے والا پستول اور میگزین اپنے قبضے میں لے لیا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او گزری اصغر علی کانگو نے بتایا کہ پی این ٹی کالونی سی بی سی کا عملہ صفائی کے دوران سڑک پر جمع کچرا اٹھا رہا تھا کہ انھیں فٹ پر لگے ہوئے ٹینٹ کی قناعت کے قریب سفید رنگ کا شاپر دکھائی دیا۔

انہوں نے کہا کہ صفائی کرنے والوں نے وہاں موجود سبزی والے اور دیگر افراد سے معلوم کیا کہ جس کا ہے اٹھا لے لیکن کسی نے بھی شاپر کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا اس دوران صفائی کرنے والے سی بی سی کے عملے نے شاپر چیک کیا تو اس میں اسلحہ دکھائی دیا جس پر فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیا گیا۔

اصغر کانگو نے بتایا کہ شاپر سے ملنے والا نائن ایم ایم پستول چند روز قبل پی این ٹی کالونی میں جھگڑے کے دوران کی جانے والی فائرنگ کا تسلسل ہے جسے پولیس کے خوف سے پھینکا گیا تھا جو کہ لوڈ تھا تاہم اس حوالے سے مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انھوں نے بتایا کہ اسلحہ ہفتے کو صبح سوا نو بجے کے قریب ملا تھا اور اس کا وہاں سے گزرنے والے کسی جلوس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
