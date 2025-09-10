پی ٹی آئی کارکنوں کا صحافیوں پر تشدد؛ بیرسٹر گوہر نے غیر مشروط معافی مانگ لی

پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ (پی ایف یو جے) نے بیرسٹر گوہر کی معذرت قبول کرلی

ویب ڈیسک September 10, 2025
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کے تشدد پر صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر صحافیوں پر پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد کے معاملے پر تحریک انصاف کے چیرمین بیرسٹر گوہر نے صحافیوں سے غیر مشروط معذرت کر لی۔

اڈیالہ جیل کے پی ٹی آئی کارکنان نے مبینہ طور پر اپنے رہنما نعیم حیدر پنجھوتہ کی ہدایت پر طیب بلوچ، اعجاز احمد، فیصل حکیم اور غلام رسول قمبر کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔

پرتشدد واقعہ کے بعد پی ٹی آئی کیخلاف راولپنڈی / اسلام آباد کے صحافی سراپا احتجاج تھے۔

چیرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی معذرت قبول کرتے ہوئے پی ایف یو جے نے احتجاج ختم کردیا۔

قبل ازیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کیلیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت نے نعیم حیدر پنجھوتہ کے اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شوکاز نوٹس دینے پر بھی غور شروع کردیا ہے۔
