کراچی، گلشن اقبال میں بارش اور سیوریج کا پانی تاحال جمع، شہریوں کی زندگی اجیرن

کراچی:
شہر قائد میں گلشن اقبال کے پوش علاقوں میں بارش اور سیوریج کا پانی تاحال جمع ہے جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
رہائشی پروجیکٹس اور گلیاں گندے پانی سے بھری ہوئی ہیں، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج لائنیں کئی سال سے بند ہیں، لیکن کسی نے مسئلہ حل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔
ٹاؤن انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے شکایات کے باوجود مسلسل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
پانی کے جمع ہونے سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نکاسی آب اور صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔
دوسری جانب کے الیکٹرک کی طویل غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
بارش کے بعد کئی کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، جس سے شہری اذیت کا شکار ہیں۔
علاقہ مکینوں نے حکومت سندھ، کے ایم سی اور کے الیکٹرک سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو احتجاج ناگزیر ہوگا۔