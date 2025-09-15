’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی

سرجری کے بعد برینٹ نے بتدریج بینائی حاصل کی

ویب ڈیسک September 15, 2025
facebook whatsup

حال ہی میں ایک کینیڈین شہری کے ساتھ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے۔ 34 سالہ برینٹ چیپمین نامی ایک 34 سالہ باشندے کی بینائی ’آنکھ میں دانت‘ کی سرجری کے ذریعے واپس آگئی۔

برینٹ چیپمین نے 13 سال کی عمر میں بینائی کھو دی تھی جب انہوں نے Ibuprofen دوا استعمال کی۔ وہ تقریباً 20 سال یا اس سے زائد عرصے تک نابینا رہے اور اس دوران مختلف طریقے آزما گئے مگر اثر نہیں ہوا۔

بعد ازاں وینکوور، کینیڈا میں ڈاکٹر گریگ ملونی نے ان کی osteo-odonto-keratoprosthesis کے نام سے جانے جانی والی پیچیدہ سرجری کی۔

یہ سرجری دو اہم مراحل پر مشتمل ہے۔ دانت مع لینز کا یہ جوڑ پہلے گال کے اندر رکھا گیا تاکہ وہاں ٹشو بن سکے جو بعد میں آنکھ کے سامنے بننے والی سطح کی جگہ لے سکے۔ آخر میں اسے آنکھ میں نصب کیا گیا جہاں اس سے روشنی آنکھ کی اندرونی حصوں تک پہنچ سکے۔

سرجری کے بعد برینٹ نے بتدریج بینائی حاصل کی اور رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کی نظر تقریباً 20/30 سے 20/40 تک ہو گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اب ہاتھ کی حرکت سامنے دیکھ سکتے ہیں اور جزوی بصارت حاصل ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قصور، معروف فلمی اداکارہ ریشم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

قصور، معروف فلمی اداکارہ ریشم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

 Sep 15, 2025 06:45 AM |
سیلاب متاثرین کے لیے معروف گلوکار علی ظفر نے بڑا اعلان کر دیا

سیلاب متاثرین کے لیے معروف گلوکار علی ظفر نے بڑا اعلان کر دیا

 Sep 15, 2025 04:25 AM |
پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 05:32 PM |

رائے

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

Sep 15, 2025 02:00 AM |
حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

Sep 15, 2025 01:58 AM |
کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

Sep 15, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں

Express News

مسلسل نظرانداز کیے جانے والا بچہ کتوں کے ساتھ وقت گزارنے لگ گیا

Express News

اسپین میں دنیا کی مہنگی ترین پنیر

Express News

سب سے زیادہ دستخط والی دنیا کی بڑی بیس بال نے ریکارڈ قائم کرلیا

Express News

جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی

Express News

شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو