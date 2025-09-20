انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق صرف 1 روپے 5 پیسے رہ گیا

عالمی سرمایہ کاری، سعودی معاہدے کے باعث ایک ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت تنزلی سے دوچار رہی

احتشام مفتی September 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ریکوڈک، کان کنی، ریفائنری سمیت دیگر منصوبوں میں غیرملکی سرمایہ کاری کی توقعات، مسلسل تیسری بار شرح سود مستحکم رہنے اور بڑھتے ہوئے ذرمبادلہ ذخائر کے باعث گذشتہ ہفتے بھی ذرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں روپے کی نسبت ڈالر کمزور رہا۔

سیلاب سے معیشت کو کوئی بڑا نقصان نہ ہونے کی اطلاعات، عالمی سطح پر دیگر اہم کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کمزور ہونے اور ملک میں انفلوز بڑھنے کی امید سے سینٹیمنٹس مثبت رہے۔

آئی ایم ایف سے 1ارب ڈالر کی قسط اور کلائمیٹ فنانسنگ منظور ہونے کی امید مارکیٹ پر اثرانداز رہی جبکہ ڈالر اسمگلنگ کے خلاف مسلسل کریک ڈاون سے طلب گاروں کی ڈیمانڈ محدود رہی۔

ہفتہ وار کاروبار کے دوران انٹربینک میں ڈالر پاؤنڈ ریال درہم میں کمی، یورو کرنسی کی قدر میں اضافہ جبکہ ریال مستحکم رہا۔

 اوپن مارکیٹ میں ڈالر یورو پاونڈ ریال درہم میں کمی یورو میں اضافہ ہوا۔

ایک ہفتے میں ڈالر کی انٹربینک اور اوپن ریٹ کے درمیان فرق گھٹ کر 1.05روپے ہوگیا۔

ہفتہ وار کاروبار کے دوران انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 10پیسے گھٹ کر 281.45 روپے ہوگئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10پیسے کی کمی سے 282.50روپے ہوگئی۔

برطانوی پاؤنڈ کے انٹربینک ریٹ 2روپے کی کمی سے 379.56 روپے ہوگئےجبکہ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاونڈ کی قدر 1.12روپے کی کمی سے 386.32روپے ہوگئی۔

انٹربینک میں یورو کرنسی کی قدر 51پیسے کے اضافے سے 330.91روپے ہوگئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں یورو کی قدر 16پیسے کے اضافے سے 335.05روپے پر بند ہوئی۔

انٹربینک میں ریال کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 75.04روپے پر مستحکم رہی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ریال کی قدر 21پیسے کی کمی سے 75.82 روپے ہوگئی۔

انٹربینک میں درہم کی قدر 04پیسے کی کمی سے 76.62روپے ہوگئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں درہم کی قدر 26پیسے کی کمی سے 77.88 روپے ہوگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

 Sep 20, 2025 04:28 PM |
کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

 Sep 20, 2025 03:34 PM |
یاعلی گانے سے مشہور گلوکار کی موت کیسے ہوئی؟ آسام کے وزیراعلیٰ کا انکشاف

یاعلی گانے سے مشہور گلوکار کی موت کیسے ہوئی؟ آسام کے وزیراعلیٰ کا انکشاف

 Sep 20, 2025 02:58 PM |

رائے

عالمی یومِ جمہوریت

عالمی یومِ جمہوریت

Sep 20, 2025 01:56 AM |
ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

Sep 20, 2025 01:50 AM |
غزہ کی پکار

غزہ کی پکار

Sep 20, 2025 01:53 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پڑوسی کی دو کم عمر بچوں سے متعدد بار بدفعلی

Express News

سرکاری اسکولوں کے صرف 12 فیصد طلبا کراچی کے بڑے کالجوں میں داخلہ لے سکے

Express News

کراچی، گھر کے اندر کرنٹ لگنے سے باپ اور بیٹا جاں بحق

Express News

فارم 47 والے پی پی کی کرپشن اور بیڈ گورننس کا نوٹس لے کر کراچی کو تباہ ہونے سے بچائیں، آفاق احمد

Express News

خواتین اپنی بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگاوائیں، میں بیٹی کو بھی لگواؤں گا، میئر کراچی

Express News

پیپلزپارٹی کا پنجاب میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے اور عالمی برادری سے مدد لینے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو