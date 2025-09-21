چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا

یہ ایک نیا فیشن ٹرینڈ بن چکا ہے جو چین میں نوجوانوں میں خاص مقبول ہو رہا ہے، جسے “دانتوں پر ٹیٹو کہا جا رہا ہے۔
اصل میں یہ “ٹیٹو” دانتوں پر براہِ راست رنگ کرنے والا کام نہیں بلکہ 3D پرنٹڈ ڈینٹل کراؤنز پر کسٹم ڈیزائن یا الفاظ کندہ کروانے کا رجحان ہے۔
عام ڈیزائن میں شامل ہیں خوش قسمتی کے الفاظ جیسے “Get Rich” ، “Reach Success” یا “Fortune” وغیرہ۔
اخراجات تقریباً 2,000 یوان ہیں جو تقریباً 300 امریکی ڈالرز فی کراؤن ہوتے ہیں۔ قیمت مواد اور ڈیزائن کی مقدار پر منحصر ہے۔
دانتوں کے اسپتالوں میں خاص طور پر نجی کلینکس اس سروس کو فیشن ایبل سروس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
ماہرینِ ڈینٹسٹری خبردار کر رہے ہیں کہ ڈیزائن یا کندہ کاری کراؤن کی مضبوطی اور اس کی طویل مدتی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثلاً کراؤن کا مٹ جانا، ٹوٹ پھوٹ، یا استعمال کے بعد خرابی زیادہ ہو سکتی ہے۔
دوسرا خدشہ یہ ہے کہ دانتوں کے نیچے پرائمری یا مٹیرئل کا معیار کم ہو تو زبانی صحت پر منفی اثر پڑے، جیسے جراثیم پھنس جانا یا صفائی کرنا مشکل ہونا۔