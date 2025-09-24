شاہ رخ خان کو 33 سال بعد بالآخر پہلا نیشنل فلم ایوارڈ مل گیا

بھارتی شوبز انڈسٹری کو تین دہائیوں سے زیادہ دینے کے باوجود شاہ رخ خان کو یہ اعزاز پہلی بار دیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 24, 2025
بالی ووڈ کے بادشاہ کہلائے جانے والے اداکار شاہ رخ خان کو بالآخر بھارتی حکومت کی جانب سے پہلا نیشنل فلم ایوارڈ مل گیا۔

بھارتی شوبز انڈسٹری کو تین دہائیوں سے زیادہ دینے کے باوجود انہیں یہ اعزاز پہلی بار دیا گیا ہے۔

بھارت میں نیشنل فلم ایوارڈز کا سلسلہ 1954 سے جاری ہے اور ہر سال منعقدہ اس فیسٹیول میں اداکاروں، فلموں اور فلمی صنعت سے وابستہ مختلف شعبہ جات کو اعزازات دیے جاتے ہیں۔ امسال کے ایوارڈز میں شاہ رخ خان کو بہترین اداکار کے اعزاز سے نوازا گیا، جب کہ نئے اداکار وکرانت میسی کو بھی اسی کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا۔

اداکارہ رانی مکھرجی کو بہترین اداکارہ کا نیشنل ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ ’بارہویں فیل‘ کو دیا گیا، جب کہ تامل، تیلگو اور گجراتی سمیت مقامی زبانوں کی فلموں کو بھی مختلف ایوارڈز سے نوازا گیا۔

71ویں نیشنل فلم ایوارڈز 2025 کے فیسٹیول میں مجموعی طور پر 21 ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جو 19 مختلف کیٹیگریز میں تھے۔ تقریب میں بہترین ہندی فلم، بہترین ہدایتکار، دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، بہترین فلم نقاد، بہترین گیت، بہترین ایکشن ڈائریکشن، بہترین پلے بیک سنگر (خواتین و مرد)، بہترین کوریوگرافی، میک اپ، کاسٹیوم ڈیزائن، سنیماٹوگرافی اور ساؤنڈ ڈیزائن سمیت کئی دیگر کیٹیگریز کے ایوارڈز شامل تھے۔

شاہ رخ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز 1988 میں بھارتی سرکاری ٹی وی ’’دوردرشن‘‘ کے ڈراموں سے کیا، جب کہ ان کی پہلی فلم دیوانہ 1992 میں ریلیز ہوئی تھی۔ پہلی ہی فلم میں وہ ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب ہوگئے اور اسی سال انہوں نے سات فلموں میں کام کرکے بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی۔

گزشتہ 33 برسوں میں شاہ رخ خان نے درجنوں یادگار اور کامیاب فلمیں پیش کیں اور متعدد نجی فلمی ایوارڈز اپنے نام کیے، مگر نیشنل فلم ایوارڈ کا اعزاز انہیں پہلی بار ملا ہے، جسے مداح ایک تاریخی لمحہ قرار دے رہے ہیں۔
