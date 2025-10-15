نشے کے عادی شخص نے پڑوس کے گھر میں آگ لگادی، 1 بچی جاں بحق اور تین زخمی

ملزم نے واقعہ کے بعد خودکشی کرلی

ساجد رؤف/منور خان October 15, 2025
بلدیہ مواچھ گوٹھ میں نشے کے عادی شخص نے پڑوس میں واقع گھرمیں آگ لگادی جس کے باعث 4 بچے جھلس کرزخمی ہوئے جبکہ ایک بچی دوران علاج دم توڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق موچکوتھانے کے علاقے بلدیہ مواچھ گوٹھ غوثیہ مسجد کے قریب گھر میں آگ لگنے سے2 بچیاں اور 2بچے جھلس کر زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو رضاکاروں نے سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کیا۔

اسپتال منتقلی کے بعد 13 سالہ لڑکی فہمیدہ دوران علاج دم توڑ گئی جبکہ تین بچے 2 سالہ ایاز ولد قربان ، 4 سالہ فراز ولد قربان اور 7 سالہ سونی زیر علاج ہیں جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

ایس ایچ او موچکو فیصل لطیف کے مطابق  واقعہ کے وقت پڑوس کے گھر کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کے چھیڑنے پر نشے کا عادی شخص غصے میں آگیا اور اس نے  کپڑے کی رلی میں آگ لگاکر مٹی کے تیل بوتل سمیت اسے بچوں کے اوپر پھینک دیا۔

واقعہ کے بعد ملزم نے کچھ دور جا کر اینٹوں کے گودام میں تیز دھار آلے سے گردن وار کرکے خودکشی کی کوشش کی تاہم وہ اسپتال پہنچنے سے قبل جاں بحق ہوگیا۔

 
