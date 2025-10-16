کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمی ڈاکو گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس نے مختلف علاقوں میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران چار زخمی ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔
سعیدآباد پولیس نے میمن کالونی میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔
چھیپا حکام کے مطابق زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شناخت صدام حسین اور سائیں بخش کے ناموں سے ہوئی۔
پولیس کے مطابق ان کے قبضے سے ایک پستول، چھینے گئے موبائل فون، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی ہے۔
چاکیواڑہ پولیس نے لیاری کے علاقے میرانکہ کے قریب ایک اور مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
گرفتار ملزم کی شناخت بلال عرف ٹینشن کے نام سے ہوئی ہے، جسے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
پولیس نے اس کے قبضے سے بھی پستول، موبائل فون، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد کی ہے۔
کلاکوٹ پولیس نے لیاری کے علاقے مرزا آدم خان روڈ پر کارروائی کے دوران ایک اور ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔
چھیپا ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت حارث کے نام سے ہوئی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔