چھوڑ دو غصے کی باتیں، اشتعال اچھا نہیں۔۔۔ !

’’جب تُو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تُو کہیں چھلانگ نہ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنّم میں پہنچا دے۔‘‘

مولانا عبدالمتین October 17, 2025
فوٹو : فائل

اﷲ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات بھی پیدا فرمائے، تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پاتا ہے۔

ان جذبات میں ایک اہم جذبہ ’’غصہ‘‘ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں: پیٹ کی خواہشات اور غصے کے جذبات۔ قرآنِ کریم میں اﷲ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم: ’’وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اﷲ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔‘‘

مذکورہ آیت میں غصے کے گھونٹ پی کر معاف کرنے کا رویّہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اﷲ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک صحابیؓ مختصر نصیحت کی درخواست کرتے ہیں تو آپؐ فرماتے ہیں: ’’غصہ مت کر۔‘‘ آپؐ چاہتے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتے لیکن ان تمام کے بہ جائے غصے سے بچنے کی جو نصیحت کی اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں بل کہ غصہ اپنے اندر بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔

اسی لیے علمائے صوفیہ غصے کو ’’ام الامراض‘‘ کا نام بھی دیتے ہیں۔ سیدنا محمد بن جعفرؓ فرماتے ہیں: ’’غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔‘‘ کیوں کہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، مثلاً غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبّر اور خود بڑائی کے مغالطے میں مبتلا ہو۔ کوئی شخص کسی کو اپنے برابر یا اپنے سے بہتر سمجھ کر کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کرتا۔ غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں جن میں گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور مجبور ہونے کی صورت میں غیبت جیسی بیماریاں سر اٹھانے لگتی ہیں۔

ہمارے ہاں غصے کو ایک خوبی اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر سنا دیتا ہوں، میں لحاظ وغیرہ نہیں کرتا، میٹر گھوم جاتا ہے میرا، میری کھوپڑی گرم ہے وغیرہ۔ یہ سب جملے استعمال کرکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کررہے ہیں حالاں کہ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اور وہ ایسے پرفریب جملوں کے ذریعے ہمیں غصہ دلا کر اپنے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے متعلقین کا نقصان ہوجاتا ہے۔

غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں بلکہ یہ بیماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔

امام غزالیؒ اس حوالے سے فرماتے ہیں، مفہوم: ’’غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک بن جاتی ہے، ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا اور انسان اپنے مقام سے گر کر خوں خوار درندہ بن جاتا ہے، جب کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں ان کی صورت علماء، اولیاء اور صالحین سے ملتی ہے۔‘‘ (احیاء العلوم)

غصے میں انسان عقل مندی سے حماقت کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے۔ اسے پتا بھی نہیں چلتا جب کہ اس کی عقل کام نہیں کررہی ہوتی ہے۔ انصار کا قول ہے کہ گرم مزاجی بے وقوفی اور کم عقلی کی بنیادی اکائی ہے اور غصہ اس بنیاد کی راہ نمائی کرتا ہے۔ گویا غصہ بے وقوفی کے سفر کو ایک راہ نما کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ’’جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگادے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔‘‘

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ’’بیٹا! زیادہ غصہ بردبار آدمی کو ہلکا کردیتا ہے۔‘‘ (احیاء العلوم)

 اس سے معلوم ہُوا کہ غصہ انسان کی شخصیت میں فقط ضد، جہالت، انا پرستی کا ذریعہ بنتا ہے۔

ذیل میں غصے کے علاج کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش خدمت ہیں:

وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک ردِعمل ہے جس کے اسباب میں ایک اہم سبب خوف کی کیفیت ہے۔ اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں؟ قرضے کیسے ادا کروں ؟ گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہوجاؤں گا، کیوں کہ بیوی ذمہ داریاں پورا نہ ہونے کے سبب سوال کرے گی، بچوں کی فیس، علاج کا خرچ، گھر کا راشن تو وہ اپنی نااہلی کے سبب ایک خوف میں مبتلا رہے گا اور جب بھی اس کی بیوی مذکورہ کوئی بھی سوال اٹھائے گی تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور اپنے گھیرے جانے کے خوف سے غصہ کرے گا، جھگڑے گا وغیرہ۔ ایسی صورت میں غصہ کا علاج اپنی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

غصہ کا ایک سبب خود ساختہ تصورات ہیں مثلاً خاندان، قبیلہ، رنگ اور نسل کی وجہ سے ایک بلاوجہ کی بڑائی کا شکار ہوجانے سے غلط فہمی میں خود کو افضل سمجھنا، کسی کی معمولی بدسلوکی پر اپنی پہچان جتا کر غصہ کرنا۔ غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا لازمی جز ہے لہٰذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے گا، وہ غصے کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے نہ کہ ختم کرنے کے۔

رسول اکرم ﷺ کے مبارک ارشاد کا مفہوم ہے: ’’پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں مقابل کو گرا دے بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔‘‘

دل اس بات کا شدّت سے تقاضا کررہا ہو کہ اس کو کھری کھری سناؤں، تھپڑ رسید کروں، گالیاں دوں، اپنی بھڑاس نکال دوں، گھر والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاؤں، غرض اپنے ہاتھ پیر یا زبان کے استعمال سے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور مجھے بہ ظاہر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں۔ ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے آپ پر قابو کرنا اور نظرانداز اور درگزر سے کام لینا یہ واقعی بہت بڑے پہلوان سے بھی بڑھ کر طاقت ور بننے والی بات ہے۔ غصے کے علاج کے طور پر کچھ طریقے ہیں جو مستقل علاج کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کرکے شرمندگی اٹھائی ہو بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کرکے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو، اس کا اندازہ معاشرے میں پھیلے بہت سے معاملات سے لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً کاش! میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، کاش! میری زبان گونگی ہوجاتی، میں اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا، الغرض بہت سے تعلقات لین دین، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نذر ہوجاتے ہیں۔

طلاق کی شرح تیزی سے بڑھنے میں ’’غصہ‘‘ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تقریباً مرد حضرات غصے کی عین حالت میں معمولی تُو تُو مَیں مَیں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں اور اکثریت بعد میں یہ کہتی پھرتی ہے کہ ہم نے غصے میں ایسا کیا ہے، اب ہم شرمندہ ہیں اور ہمیں کوئی طریقہ بتایا جائے تاکہ ہم اپنی شریکِ حیات کو دوبارہ لاسکیں لیکن:

’’اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت‘‘

غصے کو قابو کرنے کا ایک مفید علاج یہ بھی ہے کہ غصے کے دوران عذابِ الٰہی اور اﷲ کی قدرت کو ذہن میں دہرائے۔ ایک اہم علاج یہ ہے کہ غصہ جس جگہ آرہا ہے، وہاں سے فوری اتنا دور ہٹ جائیں کہ وہ شخص ہمیں نظر نہ آئے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ غصے کا اصل سبب انسان کے جسم میں موجود حرارت کے مادّے ہیں اور حرارت کا سبب حرکت ہے، جتنی حرکت ہوگی یعنی جتنا زیادہ بولے گا، جواب دے گا، جتنا ہاتھ اٹھائے گا، جتنا سوچے گا، انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا اور ایسی حرکات سے پرہیز کرے گا تو حرارت کم ہوگی، جس کے نتیجے میں غصے کے جذبات بھی کم ہوں گے، جس کے لیے علماء مختلف مختصر اسلامی علاج تجویز کرتے ہیں۔ مثلاً تکرار سے بچنا، جواب الجواب سے پرہیز کرنا، اس موقع پر کمرہ، گھر، دفتر یا اس مخصوص جگہ سے اتنی دور جانا کہ وہ شخص نظر نہ آئے اور گفت گُو کا موضوع بدل جائے۔ وضو کرلینا، پانی پی لینا، تعوّذ پڑھ لینا وغیرہ۔

یہ سب تجاویز جسم میں موجود اس حرارت کو مزید حرکت دینے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ الغرض غصہ آجائے تو اسے نظر انداز کرے اور اس موقع پر کوئی بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کرے اور غصے کو خود پر حاوی ہونے نہ دے۔ ایسے ہی غصہ ایک کیفیت ہے جس سے باہر نکل جانے کی صورت میں وہ کیفیت یکسر ختم ہوجاتی ہے۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ غصہ کا دورانیہ ماہرین کے مطابق دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا؛ لہٰذا کسی بھی طرح ان دس منٹ کو بہلا پھسلا کر کسی غلط فیصلے سے بچالے تو اگلے طویل دورانیہ تک اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔

اﷲ تعالٰی ہمیں غصے کے شر و فساد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین
