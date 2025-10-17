پاک جنوبی افریقا وائٹ بال سیریز کیلیے ٹکٹوں کی قیمت کا اعلان

وائٹ بال سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت 21 اکتوبر سے شروع ہو گی

اسپورٹس ڈیسک October 17, 2025
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اعلان کردیا گیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق راولپنڈی میں جنرل انکلوژرز کی قیمت 400 روپے رکھی گئی ہے۔

پہلے ٹی 20 کے وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 800 روپے ہے جبکہ پریمیئم 700 اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 600 روپے ہے۔

پی سی بی گیلری 1500، پلاٹینم باکس پر سیٹ کی قیمت 15 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔

لاہور میں دو ٹی ٹوئنٹی میچز میں جنرل انکلوژرز کی قیمت 400 روپے مقرر ہے۔ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 600، پریمیئم 700 اور وی آئی پی ٹکٹ 800 روپے میں دستیاب ہوں گے۔

وی آئی پی فار اینڈ 1500، وی آئی پی نیو پویلین ٹکٹ کی قیمت 2000 اور وی آئی پی گیلری کے ٹکٹ قیمت 2500 روپے مقرر کی گئی ہے۔

فیصل آباد میں تین ون ڈے میچز کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اقبال اسٹیڈیم میں وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 800 اور فرسٹ کلاس انکلوژرز کی قیمت 600 روپے، وی آئی پی گراؤنڈ فلور کی قیمت 3 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔

وائٹ بال سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہونی تھی جو اب 21 اکتوبر سے شروع ہو گی۔

واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی 28 اکتوبر کو پنڈی سٹیڈیم، دوسرا اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی قذافی اسٹیڈیم میں 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو کھیلا جائے گا جبکہ 3 ون ڈے میچز 4، 6 اور 8 نومبر کو فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
