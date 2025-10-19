کے ایچ اے اور بی براؤن پاکستان کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط

محمد علی جلیل کا کہنا تھا کہ ہاکی کا سنہرا دور واپس لانے کے لیے کے ایچ اے کی مالی معاونت کریں گے

اسپورٹس رپورٹر October 19, 2025
کے ایچ اے کی مالی اعانت سے سہراب گوٹھ کے قریب جدید ہاکی گراؤنڈ تعمیر کیا جائے گا۔کراچی ویمن ہاکی ٹیم کے لیے وظیفہ جاری ہوگا،معاشی ہونہار کھلاڑی سعدعلی کو ماہانہ 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔

اس حوالے سے گزشتہ روز حنیف خان و ڈاکٹر جنید علی شاہ کے ایچ اے اسپورٹس کمپلیکس میں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن اور بی براؤن پاکستان کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط  کی تقریب ہوئی۔

ایم او یو پرایسوسی ایشن کے سیکریٹری اولمپیئن حنیف خان اور محمدعلی جلیل نے دستخط کیے۔اس موقع پر رکن قومی اسمبلی سیدہ شہلا رضا، کے ایچ اے کے صدر سید امتیازعلی شاہ، اولمپئنز کلیم اللہ، افتخار سید،ناصرعلی، انٹرنیشنل ہاکی پلیئرز، کے ایچ اے کے چیئرمین گلفراز احمد خان، نائب صدر حیدر حسین،سینئر نائب صدور ڈاکٹر ایس ماجد، اعجاز الدین، ارکان مجلس عاملہ و دیگر موجود تھے۔

محمد علی جلیل کا کہنا تھا کہ ہاکی کا سنہرا دور واپس لانے کے لیے کے ایچ اے کی مالی معاونت کریں گے۔ دیگر ادارے بھی آگے بڑھ کر کے ایچ اے کے ہاتھ مضبوط کریں۔ رکن قومی اسمبلی و چیئرپرسن کے ایچ اے سیدہ شہلا رضا نے ایم او یو کو تاریخی سنگ میل قرار دیا۔

سید امتیازعلی شاہ نے کہا کہ ہاکی کی بحالی کھلاڑیوں کو روزگارکی فراہمی سے مشروط ہے، محکمہ جاتی سطح اور تعلیمی اداروں میں ہاکی ٹیموں کی تشکیل کے لیے  کاوشیں جاری ہیں۔

اس موقع پر کھیلے جانے والے نمائشی میچ میں کراچی یوتھ نے حیدر آباد یوتھ کلب کو 0-3 سے شکست دے دی۔ مہمانان گرامی نے کے ایچ اے اسپورٹس کمپلیکس میں زیر تعمیرہاسٹل، پیڈل ٹینس کورٹس، فٹسال، انڈور کرکٹ ارینہ سمیت کے ایچ اے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا،آخر میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
