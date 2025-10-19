پاکستانی لڑاکا طیاروں کی آذربائیجان تک نان اسٹاپ فلائٹ، دوران پرواز ایندھن بھی بھرا گیا

پی اے ایف کے طیاروں نے ایک غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر رکے پرواز مکمل کی اور اس دوران فضا میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ (فضائی ایندھن فراہمی) کی شاندار مشق کی گئی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پیچیدہ عمل پاکستان ایئر فورس کے اپنے آئی ایل 78 ایریل ٹینکر کی مدد سے انتہائی مہارت کے ساتھ انجام دیا گیا، جس سے پی اے ایف کے طیاروں کی طویل فاصلے تک پرواز کی صلاحیت اور فضائی عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ ہوا۔
پاکستان ایئر فورس کا دستہ، جس میں جدید ترین جے ایف 17 تھنڈر بلاک III لڑاکا طیارے، ماہر فضائی اور زمینی عملہ شامل ہے، آذربائیجان پہنچ گیا ہے تاکہ دو طرفہ فضائی مشق ’’انڈس شیلڈ الفا‘‘ میں حصہ لے سکے۔
انڈس شیلڈ الفا مشق کا مقصد دونوں برادر فضائی افواج کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ، حکمت عملی کے تحت ہم آہنگی اور انٹر آپریبلٹی (مشترکہ صلاحیت) کو فروغ دینا ہے۔ مشق میں جدید فضائی جنگی حربے، مشترکہ مشن پلاننگ اور تیزی سے بدلتے فضائی منظرنامے کے مطابق مشن کی انجام دہی پر توجہ دی جائے گی۔
یہ مشق دونوں ممالک کو جدید فضائی دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تجربات کے تبادلے اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گی۔
پاکستان ایئر فورس کی اس مشق میں شرکت نہ صرف علاقائی استحکام اور عالمی فوجی تعاون کے لیے اس کے پائیدار عزم کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ پی اے ایف کی اس مسلسل کوشش کا بھی مظہر ہے کہ وہ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہے اور فضائی آپریشنز کے ہر میدان میں اپنی روایتی برتری کو برقرار رکھے۔