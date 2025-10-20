کراچی، کاٹھور پل اور نیٹی جیٹی پل پر خوفناک ٹریفک حادثات، دو نوجوان جاں بحق، دو زخمی

کراچی:
شہر قائد کے دو مختلف مقامات، کاٹھور پل اور نیٹی جیٹی پل پر پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثات میں دو نوجوان جاں بحق جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق پہلا حادثہ گڈاپ سٹی کے علاقے کاٹھور انصاری پل کے قریب پیش آیا، جہاں موٹرسائیکل سوار 30 سالہ انور ولد امام بخش ایک ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا۔
متوفی ملیر میمن گوٹھ کا رہائشی اور موٹرسائیکل مکینک تھا، جو واقعے کے وقت اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔
ایدھی ایمبولینس کے ذریعے انور کی لاش سپرہائی وے پر واقع بقائی ٹول پلازہ اسپتال منتقل کی گئی۔
ایس ایچ او گڈاپ سٹی انسپکٹر سرفراز کے مطابق تحقیقات جاری ہیں کہ متوفی ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہوا یا موٹرسائیکل سلپ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔
حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
دوسرا حادثہ جیکسن تھانے کی حدود میں کیماڑی کے نیٹی جیٹی پل کے قریب پیش آیا، جہاں نامعلوم گاڑی نے دو موٹرسائیکلوں کو ٹکر مار دی۔
حادثے میں ایک نوجوان، 17 سالہ عبداللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دو دیگر نوجوان، 19 سالہ زوہیب اور 20 سالہ امان اللہ زخمی ہو گئے۔
جاں بحق اور زخمیوں کو چھیپا ایمبولینسوں کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔