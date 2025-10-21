کینسر کی متعدد اقسام کی تشخیص کیلئے تیار نئے ٹیسٹ سے متعلق اہم پیشرفت

کینسر کی 50 سے زائد اقسام کی تشخیص کے لیے بنائے گئے بلڈ ٹیسٹ (جو کہ فی الحال این ایچ ایس کے زیر آزمائش ہے) نے دو تہائی کے قریب کیسز کی درست تشخیص کرلی۔
گیلیری ٹیسٹ (جو کہ سالانہ کی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے) خون میں کینسر خلیوں کے چھوڑے ہوئے ڈی این اے کے ٹکڑوں کی نشان دہی کرتا ہے اور اکثر بیماری کی نشان دہی علامات ظاہر ہونے سے قبل ہی کر دیتا ہے۔
پاتھ فائنڈر 2 نامی اس امریکی ٹرائل میں دکھایا گیا کہ خون کا یہ ٹیسٹ صحت مند افراد میں کینسر کے امکانات کو کم کرنے اور ابتدائی مرحلے میں تشخیص کی درستی کو دکھاتا ہے۔
ٹرائل میں شریک آزمائش افراد (جن کے خون میں ’کینسر کی کوئی علامت‘ تھی) کے 61.6 فی صد میں علامات کی شناخت کی گئی۔
اس ٹیسٹ نے ٹرائل میں 92 فی صد کیسز میں کینسر کے بنیادی عضو یا بافتوں کی نشان دہی کی، جس سے مزید تشخیصی عمل کے لیے وقت اور وسائل بچائے جا سکیں گے۔
ٹرائل میں تشخیص ہونے والے نصف سے زیادہ (53.5 فی صد) نئے کینسر کے کیسز پہلی اور دوسری اسٹیج کے تھے جبکہ تشخیص ہونے والے دو تہائی سے زیادہ کیسز (69.3 فی صد)پہلی سے تیسری اسٹیج کے تھے۔