کینیڈا کی مسجد کے بانی رکن کا لرزہ خیز قتل، بیٹا قاتل نکل آیا 

ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ قتل کے محرکات کے بارے میں تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں

ویب ڈیسک October 21, 2025
facebook whatsup

کینیڈا کے شہر آشوا (Oshawa) میں مسجد کے بانی رکن کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے کو گرفتار کرلیا ہے، جس پر والد کے قتل کا الزام ہے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 80 سالہ ابراہیم بالا، جو آشوا مسجد کے بانی ممبران میں سے ایک تھے، کو 16 اکتوبر کو مسجد کے قریب قتل کردیا گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد ان کے 42 سالہ بیٹے صہیب بالا کو حراست میں لے لیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ قتل کے محرکات کے بارے میں تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ واقعے کے بعد کینیڈین مسلم کمیونٹی نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ واقعہ کینیڈا میں مذہبی اور خاندانی تشدد کے حوالے سے ایک افسوسناک اور حیران کن مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں ایسا منظر ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا؛ ٹرمپ کے داماد بھی بول پڑے

Express News

اتحادی ممالک غزہ میں فوجی قوت کیساتھ گھس کر حماس کو سبق سکھانے کیلیے تیار ہیں؛ ٹرمپ

Express News

اسلحہ پھینک دیں تو حماس کے بعض رہنماؤں کو معافی مل سکتی ہے؛ نائب امریکی صدر

Express News

اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں غزہ کے حوالے کردیں؛ مجموعی تعداد 135 ہوگئی

Express News

ابراہیمی معاہدہ؟ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو صدر ٹرمپ سے امریکا میں ملاقات کریں گے

Express News

اسرائیل راہداری کھولے، غزہ میں انسانی امداد کی اشد اور فوری ضرورت ہے؛ فرانس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو