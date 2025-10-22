وزیر داخلہ کی چیئرمین سنی تحریک سے ملاقات، مذہبی ہم آہنگی  کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور

مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ملک میں تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں، محسن نقوی

ویب ڈیسک October 22, 2025
کراچی:

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات  کی، جس میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی وزیرداخلہ کے ہمراہ تھے ۔ ملاقات میں علمائے کرام کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ۔

محسن نقوی نے کہا کہ مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام  امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ یہاں تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔

انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں بھی علمائے کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔ پاکستان  ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے۔ ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون کے دائرے میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ آج پاکستان کے لیے سب کو یکجان ہونا ہو گا ۔

اس موقع پر چیئرمین پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی  کرائی۔
