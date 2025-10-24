ڈکی بھائی کے جوا کیس سے نوجوانوں کو سبق ملا اور ماؤں نے سکھ کا سانس لیا؛ نادیہ خان

معروف اینکر اور اداکارہ نادیہ خان نے ایک بار پھر اپنے بے باک تبصروں سے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔
جانے مانے یوٹیوبر ڈکی بھائی کو مبینہ طور پر جوا ایپس کی تشہیر اور فروغ کے کیس میں جیل اور بھاری جرمانے کا سامنا ہے۔
نادیہ خان نے اپنے شو میں اس کیس پر کہا کہ ڈکی بھائی نے خود ہی بدنامی کمائی ہے۔ جب پیسہ حرام کا ہو تو سکون کہاں سے آئے گا؟
انھوں نے مزید کہا کہ یہ سب آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ کمایا جانے والا پیسہ ہمیشہ آسانی سے چلا جاتا ہے۔
نادیہ خان نے مزید کہا کہ ہم ماؤں کو خوشی ہے کہ اب ہمارے بچے سیکھیں گے کہ شہرت اور پیسہ سب کچھ نہیں، تعلیم اور محنت ہی اصلی کامیابی ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ جن یوٹیوبرز نے اپنی بیویوں کے ساتھ طرح طرح کے وی لاگز بنا بنا کر شہرت کمائی آج ان کے انجام سے سب نے سبق لے لیا ہوگا۔
واضح رہے کہ ڈکی بھائی نے مبینہ طور پر اس کیس کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے بطور جرمانہ ادا کیے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تنقید کا طوفان برپا ہے۔