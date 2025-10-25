لاہور: تھانہ بھاٹی گیٹ میں آسٹریلوی شہری پر پولیس اہلکاروں کا مبینہ تشدد

پولیس اہلکاروں نے موبائل فون چھین لیا اور گاڑی کی چابیاں بھی لیں، آسٹریلوی ڈالر بھی اہلکاروں نے چرا لیے ہیں، شہری

نعمان شیخ October 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

تھانہ بھاٹی گیٹ میں مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں نے آسٹریلوی شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا اور متاثرہ شہری خواجہ ذیشان نے تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔

متاثرہ شہری خواجہ ذیشان نے درخواست میں بتایا کہ 24 اکتوبر کو ٹبی سٹی کے علاقے میں تین اہلکاروں نے روکا اور تشدد شروع کر دیا جبکہ پولیس اہلکاروں نے مؤقف اپنایا کہ انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا لیکن آپ نہیں رُکے۔

درخواست میں کہا کہ پولیس اہلکاروں کی مبینہ مارپیٹ سے چہرہ لہولہان، ہاتھوں اور ٹانگوں پر زخموں کے نشانات آئے ہیں، پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے تھانہ بھاٹی گیٹ لے گئے۔

متاثرہ شہری نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے موبائل فون چھین لیا اور گاڑی کی چابیاں بھی لے لیں، بھانجی اور اس کے شوہر نے تھانے پہنچ کر جان خلاصی کرائی اور گاڑی میں موجود تین ہزار آسٹریلوی ڈالر بھی اہلکاروں نے چرا لیے ہیں۔

خواجہ ذیشان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ آسٹریلیا کا شہری ہوں اور پولیس اہلکاروں نے زیادتی کی ہے لہٰذا انصاف دیا جائے۔

ایس پی سٹی بلال احمد نے کہا کہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا چیک کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

لاہور: تھانہ بھاٹی گیٹ میں آسٹریلوی شہری پر پولیس اہلکاروں کا مبینہ تشدد

Express News

لاہور میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر شہری کو قتل کردیا

Express News

پنجاب پولیس کی کچے کے علاقے میں کامیاب کارروائی، مغوی بازیاب، دو اغوا کار گرفتار

Express News

لاہور پاکستان کا آلودہ ترین شہر قرار، فضا انسانی صحت کیلیے انتہائی مضر

Express News

حکیم شہزاد عرف لوہا پاڑ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ

Express News

الخدمت فاؤنڈیشن کا پاکستان سے 8 ارب 10 کروڑ کی امداد فلسطین پہنچانے کے بعد غزہ تعمیرنو منصوبے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو