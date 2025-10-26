دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی کی پولیس افسر بننے کی انوکھی خواہش پوری کر دی

ویب ڈیسک October 26, 2025
دبئی: دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی سارہ نبیل کی پولیس افسر بننے کی معصوم خواہش پوری کر دی۔

دبئی پولیس نے عوامی تعلقات کو فروغ دینے اور بچوں میں خوشی بانٹنے کے جذبے کے تحت سارہ نبیل کا خواب حقیقت بنا دیا۔ سارہ نے مقامی اسپتال میں ایک کمیونٹی ایونٹ کے دوران "ننھی پولیس آفیسر" بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔

دبئی پولیس کے اسکول سکیورٹی انیشی ایٹو نے فوری طور پر اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر سارہ اور اُس کے خاندان کو دبئی پولیس ہیڈکوارٹرز میں پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں کیپٹن ماجد بن سعد الکعبی (سربراہ اسکول سکیورٹی انیشی ایٹو ٹیم) اور لیفٹیننٹ مریم عیسیٰ (ڈپٹی ہیڈ) سمیت دیگر افسران موجود تھے۔

پولیس ٹیم نے ننھی سارہ کو دبئی پولیس کی خصوصی وردی اور تحفے دیے، جب کہ اُسے لگژری پٹرولنگ گاڑی میں شہر کا فیلڈ ٹور بھی کرایا گیا۔ یادگار لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں۔

کیپٹن ماجد الکعبی کے مطابق، یہ اقدام دبئی پولیس کے اُس وژن کا حصہ ہے جس کا مقصد معاشرتی تعلقات کو مضبوط بنانا، بچوں میں قومی وابستگی اور اعتماد کو فروغ دینا ہے۔

 
