وزیراعلیٰ سندھ نے سندھ جاب پورٹل لانچ کر دیا

وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل کلک کر کے لانچ کر دیا۔
تقریب میں وزیراعلیٰ سندھ کے ساتھ سابق وزیراعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، سندھ پی پی پی صدر نثار کھڑو اور اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ موجود تھے۔
وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کو اس پورٹل پر مبارکباد دیتا ہوں، نوکریاں دینے میں مسائل بھی پیش آتے ہیں، کبھی گنجائش سے زیادہ لوگ بھر لیے، کبھی لوگ آفر لیٹر لے کر گھومتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری دینے کے لئے سسٹم ڈیجٹائز کیا ہے، لوگوں کے لئے آسان اور شفاف سسٹم بنایا ہے، امیدا وار پہلے ہر ڈپاٹمنٹ کا الگ الگ ٹیسٹ لیتا تھا۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے ملازمتوں کے لیے بار بار دستاویزات جمع کروانا، ٹیسٹ دینے کا نظام ختم کردیا ہے، تمام ٹیسٹ SIBA لے گا وہ تمام ملازمتوں کے لیے کافی ہوگا، پورٹل پر ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے والے امیدواروں کا ڈیٹا میرٹ پر تیار ہوگا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملازمت ملنے کے بعد پولیس ویرفکیشن اور ہیلتھ سرٹیفکٹ بھی اسی پورٹل پر دستیاب ہوگا، تمام نوکریاں اب اس ہی پورٹل کے ذریعے ہی ہوں گی، گریڈ ایک سے پانچ تک ملازمتوں کا سلسلہ آئندہ پندرہ روز بعد شروع ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ سندھ کے نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں ملیں گی، نوکریوں میں سفارشی کلچرل ختم کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس پورٹل میں کچھ خامیاں بھی ہوں لیکن سسٹم کو اسی طرح ٹھیک کرنا ہے۔