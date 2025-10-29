مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل کی  ملاقات، پنجاب میں سرمایہ کاری پر بات چیت

پنجاب حکومت کا سرمایہ کاری کے لیے ای بزنس پراجیکٹ قابل تحسین ہے، امریکی قونصل جنرل

ویب ڈیسک October 29, 2025
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل نے ملاقات کی ہے، جس میں صوبے میں سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

امریکی قونصل جنرل سٹیٹسن سینڈرس  کے ساتھ ملاقات کے دوران  وزیراعلیٰ مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کوپنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر مریم نواز سے امریکا کے نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک آفیسر کا تعارف کرایا گیا۔

ملاقات میں مریم نواز نے پاکستان اور امریکا کے بڑھتے تعلقات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکا کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکا باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہو گا۔ پاکستان اور امریکا کے موجودہ تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلا ب کا سامنا پامردی سے کیا ہے۔ تاریخی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے۔  سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے تاریخی پیکیج کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں کلچرل ٹورازم کے فروغ کے لیے قدیمی ثقافتی ورثے کی بحالی اور بہتری کی جارہی ہے۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب ثقافتی تنوع سے مالا مال سرزمین ہے۔ پنجاب عالمی سطح پر ٹورازم کے حب بننے کا بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے۔ سرزمین پنجاب ہزارہا سال پرانی تہذیب اور مذہبی ثقافت کی علمبردار ہے۔ حکومت پنجاب کے وویمن ایمپاورمنٹ پراجیکٹ ثمر آور ہورہے ہیں۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بروقت اقدامات اور ماحول دوست پراجیکٹ کی وجہ سے ائیر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آرہی ہے۔ حکومت پنجاب سرحد پار سے درآنے والی اسموگ کے اثرات کو کم ازکم سطح پر لانے کے لیے کوشاں ہے۔

اس موقع پر امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے ای بزنس پراجیکٹ قابل تحسین ہے۔ اس منصوبے کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا ہورہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جس طرح اور جس رفتار سے کام ہورہا ہے،اسے محسوس کیا جارہا ہے ۔
