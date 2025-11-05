پاکستان میں لائیو اسٹاک سیکٹر کی جدید بنیادوں پر ترقی کیلئے اقدامات جاری

امریکا سے درآمد شدہ مویشی 6 نومبر 2025 کو پاکستان پہنچیں گے

ویب ڈیسک November 05, 2025
اسلام آباد:

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں لائیو اسٹاک سیکٹر کی جدید بنیادوں پر ترقی کیلئے اقدامات جاری ہیں۔

گرین کارپوریٹ لائیو اسٹاک انیشیٹو (جی سی ایل آئی) جدید بِرِیڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ۔

جی سی ایل آئی کے جدید سائنسی نظام میں مویشیوں کی صحت، خوراک اور افزائش نسل کے حوالے سے عملی اقدامات جاری ہیں۔
  
کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی 6 نومبر 2025 کو پاکستان پہنچیں گے، اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہوگا۔

2024 میں بھی جی سی ایل آئی کے تحت برازیل  سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی تھی۔

ایس آئی ایف سی کی معاونت نے اس اہم منصوبہ  میں سرمایہ کاری اور بین الاقوامی پارٹنرشپ کو ممکن بنایا،  یہ اقدام نیشنل ہرڈ ٹرانسفارمیشن کے تحت لائیو اسٹاک سیکٹر کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔
