اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری، ایک شہید متعدد زخمی

BEIRUT:
اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر بمباری کر کے ایک شہری کو شہید کردیا جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ جنوبی علاقے میں اسرائیل نے بمباری کی ہے، جس میں ایک شہری شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی دشمن کے حملے میں جنوبی ضلع طائر کے قصبے برج رحل میں ایک کار تباہ ہوئی، بیان میں شہید اور زخمی شہریوں کی شناخت کے حوالے سے وضاحت نہیں کی گئی ہے۔
لبنان کی سرکاری خبرایجنسی نے بتایا کہ حملہ ایک اسکول کے قریب کیا گیا، جس سے اسکول کے بچوں میں افراتفری پھیلی اور خوف و پریشانی میں والدین اسکول پہنچ گئے۔
یاد رہے کہ اسرائیل فوج کی جانب سے 27 نومبر 2024 کو جنگ بندی پر دستخط کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود لبنان پر بمباری تھمی نہیں ہے اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان کے 5 مقامات پر تعینات ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں اور ان کا مؤقف ہے کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں اور انفرا اسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
رواں ہفتے کے شروع میں بھی جنوبی لبنان میں کیے گئے حملے میں 7 لبنانی شہید ہوگئے تھے، اس سے ایک روز قبل نباتیہ میں 4 افراد شہید ہوگئے تھے۔